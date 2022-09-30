蒲亭與艾爾段通話 控北溪管線遭國際恐攻破壞

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（中央社莫斯科29日綜合外電報導）俄羅斯克里姆林宮在聲明中說，俄國總統蒲亭今天與土耳其總統艾爾段通話時說，北溪天然氣管線（Nord Stream）遭受「前所未見的破壞」，是「國際恐怖主義行為」。

綜合路透社和法新社報導，克里姆林宮說，蒲亭（Vladimir Putin）也向艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表示，有必要履行國際斡旋下達成的烏克蘭糧食出口協議，包括消除俄國向全球市場供應食品和化肥的障礙。

從俄羅斯通往歐洲的北溪天然氣海底管線26日發生疑似蓄意破壞的爆炸事件，導致3處氣體外洩。瑞典海岸防衛隊今天證實，北溪2號管線又發現第4處洩漏點。

管線營運商表示，目前無法立即評估，「打算一獲得必要的官方許可，就開始評估管線受損情況」。

營運商表示，「唯有在天然氣管線中的壓力穩定且停止洩氣後」才可能進入事件發生區域。

營運商還說：「要等到完成損害評估後，才能預估修復天然氣輸送基礎設施的時間。」

近幾個月來，北溪1號和2號管線一直是地緣政治緊張局勢的核心議題，因為俄羅斯削減對歐洲的天然氣供應，被懷疑是報復西方國家因俄羅斯入侵烏克蘭所祭出的制裁。

北大西洋公約組織（NATO）表示，北溪管線受損是「蓄意、魯莽和不負責任的破壞行為造成的結果」，北約支持調查以確定損害的起因，還說「任何對盟國關鍵基礎設施的蓄意攻擊都將招致一致且堅決的回應」。

俄國否認是爆炸事件的幕後黑手，美國也反批俄國指控華府破壞管線的說法相當「荒謬」。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110930