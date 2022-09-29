漏氣誰下的手？俄：美曾說若侵烏北溪二號就完蛋

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（中央社柏林／哥本哈根28日綜合外電報導）北溪天然氣管線疑似遭到人為破壞導致漏氣，俄羅斯今天表示，美國曾說若俄國入侵烏克蘭，北溪二號管線就會「完蛋」，美國現在得回答「是否兌現了這種威脅」。

路透社報導，北溪天然氣管線（Nord Stream）26日被偵測到漏氣後，已經第3天在波羅的海（Baltic Sea）下噴湧而出，目前還不知道誰要為這條俄羅斯與歐洲合作夥伴花費數十億美元建設的輸送管線遭受破壞負責。

俄羅斯也說管線可能遭到人為破壞。莫斯科表示，美國曾說如果俄國侵烏，北溪二號（Nord Stream 2）管線就會「完蛋」，俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）今天在社群媒體表示，拜登總統「有義務回答，美國是否兌現了這種威脅」。

但這種說法隨即遭到華盛頓駁斥。法新社報導，美國國家安全會議（ National Security Council）發言人表示：「我們都知道俄羅斯有散布假消息的悠久歷史，現在他們又這麼做了。」

美國的西方盟友莫不懷疑漏氣為俄羅斯造成。為報復西方因侵烏祭出的制裁，俄羅斯切斷對歐洲供應的天然氣。

歐洲聯盟（EU）今天承諾對蓄意破壞做出「堅決」回應，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示：「任何蓄意破壞歐洲能源基礎設施的行為完全不可接受，將得到堅決和一致的回應。」

他呼應德國、丹麥和瑞典的觀點說，歐盟認為人為破壞可能是肇因，但歐盟並未指出可能的肇事者或暗示動機。

聯合國安理會9月輪值主席國法國表示，安理會30日將應俄國要求開會討論此事。

俄羅斯駐丹麥大使館表示，對北溪天然氣輸送管線的任何破壞，都是對俄羅斯和歐洲能源安全的攻擊。

丹麥國防部長巴斯寇夫（Morten Bodskov）與北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會面後表示，有理由擔心這個地區的安全局勢。

巴斯寇夫在聲明中說：「俄羅斯在波羅的海地區有重要的軍事存在，我們預期他們會繼續張牙舞爪。」

挪威總理今天表示，軍隊會部署在石油和天然氣設施附近；丹麥也說將嚴加準備。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110929