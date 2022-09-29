俄外交部：北溪管線外洩事件發生在美國掌控地區

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從俄羅斯通往歐洲的北溪天然氣海底管線26日發生疑似蓄意破壞的爆炸事件，導致多處氣體外洩點。（中央社製圖）

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（中央社莫斯科29日綜合外電報導）俄羅斯外交部今天表示，本週稍早北溪天然氣管線破裂導致天然氣外洩的事件，發生在美國情報機構可以「完全掌控」的地區。

路透社報導，俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）告訴國內親克里姆林宮媒體，華府早已「完全掌控」丹麥和瑞典周邊海域。

本月26日，波羅的海（Baltic Sea）的北溪1號（Nord Stream 1）和北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管線發生2起不明原因爆炸後，瑞典和丹麥當局已經發現4處位置出現漏氣。

沙卡洛娃接受YouTube節目「索洛維也夫直播」（Soloviev Live）訪問說，「這起事件發生在丹麥和瑞典的貿易經濟區，這些都是以北大西洋公約組織（NATO）為中心的國家，也是完全由美國情報機構掌控的國家。」

丹麥是北約軍事聯盟成員國，而瑞典在俄羅斯入侵烏克蘭後放棄長期以來的不結盟政策，目前正等待正式加入北約。

沙卡洛娃並未提供證據，證明瑞典和丹麥受到美國掌控。俄羅斯經常批評美國對歐洲的影響和軍事支持。

歐洲聯盟（EU）懷疑從俄羅斯通往歐洲的北溪天然氣管線遭到蓄意破壞，並承諾做出「堅決」回應。

法國「世界報」（Le Monde）報導，據瑞典烏普薩拉大學（Uppsala University）國家地震學中心指出，26日在北溪管線漏氣至海面前不久，量測設備測得2次水下爆炸，其中一次達芮氏規模2.3，瑞典南部多達30個地震測站都有測到。挪威地震監測組織Norsar也測得這2次震動。

先前發現的3處管線漏氣位於水深70至90公尺，有兩處在丹麥專屬經濟區，一處位於瑞典的專屬經濟區。

各方截至28日上午仍未對爆炸原因給出確切解釋，但相關單位已排除意外事故的可能性。

船錨或拖網拉斷水下通信電纜的案例雖非罕見，但要拉斷管壁12公分厚、由混凝土和鋼筋製成的海底天然氣管線實難想像，尤其還同步在多點發生。

測到的讀數顯示，其中一次爆炸威力相當100噸三硝基甲苯炸藥（TNT），幾可確定爆炸屬人為蓄意。（譯者：施施、陳奕偉/核稿：陳彥鈞）1110929