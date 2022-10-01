歐洲迎寒冬 浙江義烏老闆娘賣出80萬個熱水袋

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（中央社台北1日電）北溪天然氣管道洩漏，歐洲冬季供暖問題備受矚目，浙江義烏一家老牌熱水袋工廠表示，今年出口歐洲的訂單幾乎翻倍，已經賣出80萬個熱水袋。

連接俄羅斯至德國的北溪天然氣管道（Nord Stream）26日在波羅的海（Baltic Sea）發生洩漏。由於寒冬將至，歐洲能源價格飆升，是否影響民眾過冬引發關注。

此前中國海關總署的數據顯示，今年7月，歐盟27國自中國進口的電熱毯達129萬條，月增近150%；其中德國購買了41.9萬條，8月增至63.2萬條，英國則於8月買了58.2萬條。

除了電熱毯，中國製熱水袋也成為歐洲民眾的「過冬神器」。綜合浙江日報等陸媒近日報導，有「世界工廠」之稱的浙江義烏有工廠接了200萬件的大訂單，當地國際商貿城熱水袋經營戶的銷量激增，訂單在6、7月就已經迎來高峰。

在義烏賣了20多年熱水袋的駱蘭仙有自己的工廠，產品主要銷往歐洲。她表示，上半年本是淡季，但俄烏戰爭發生後，4月開始歐洲的訂單增加，7月更達高峰，訂單不只來得更早，量也大，「以前都是幾個櫃子，今年都接過十幾個櫃子的訂單」。

駱蘭仙說，今年以來已經賣出近80萬個熱水袋，其中橡膠熱水袋銷量整體翻了一倍，充電熱水袋銷量預計也增加約30%。訂單已經排到10月底，這期間的新單都不接了。

駱蘭仙透露，工廠目前都在24小時運轉，「訂單多，工人幹勁也足，一個月收入至少（人民幣）8、9000元（約新台幣4萬元）」。

也有其他販賣熱水袋的店家表示，過去主要銷售對象是印度，但今年來自歐洲的單子突然多起來，充分體會到當地增加取暖的需求。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1111001