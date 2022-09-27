核幽靈罩頂 蒲亭盟友升高對烏克蘭核攻擊威脅

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（中央社莫斯科27日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭盟友、前總統麥維德夫今天毫不含糊地升高對烏克蘭發動核攻擊的可能性，強調美國為首的軍事同盟因害怕核浩劫，不會直接參與這場衝突。

路透社報導，現任俄羅斯聯邦安全會議副主席的麥維德夫（Dmitry Medvedev）表示，如果被逼過頭，俄羅斯有權運用核武自我防衛，他還強調這「當然不是虛張聲勢」。

蒲亭（Vladimir Putin）於21日下令進行第二次世界大戰以來的首次軍事動員，並支持兼併烏克蘭大片領土的計畫。他還警告西方，運用核武保衛國家的說法並非虛張聲勢。

麥維德夫今天在即時通訊應用程式Telegram發文稱：「設想一下，俄羅斯被逼到要使用最令人生畏的武器去對付烏克蘭政權，那個政權幹出危及我國生存的大規模侵略行徑。」

根據俄羅斯核方針，總統可在國家面臨生存威脅的前提下使用核武，包括面臨來自傳統武器的威脅。

麥維德夫還說：「即便在這種情況下，我相信北大西洋公約組織（NATO）也不會直接干預這場衝突。在大西洋另一邊和在歐洲煽動民眾的政客，發生核浩劫的時候都死不到他們。」

美國和俄羅斯仍是全球兩大核武強權，約90%核彈頭都在這兩個國家。

麥維德夫表示：「針對那些只聽得見自己聲音的聾子，我必須再次提醒你們，如有必要，俄羅斯有權使用核武。」他並說，俄羅斯會嚴格遵循國家政策，根據「預先決定的情況」使用核武。

莫斯科準備在俄軍掌控的烏克蘭4州舉行公投後加以兼併，基輔和西方則譴責公投為非法騙局。

2008年至2012年任內以自由派總統自居的麥維德夫經常針對烏克蘭戰爭發表鷹派言論。（譯者：何宏儒/核稿：施施）1110927