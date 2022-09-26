美警告核武恐致災難性後果 克宮：與美維持對話管道

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科26日綜合外電）美國昨天表示，若俄羅斯對烏克蘭使用核武，會面臨「災難性後果」。克里姆林宮今天回應，美俄雙方在核武議題上，維持著接觸管道，只是十分零星。

俄羅斯自2月揮軍烏克蘭，衝突至今已延燒7個月。俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）21日宣布啟動局部動員，威脅大幅升級衝突。他宣稱，俄羅斯準備使用核武「保衛國家和人民」，而且他不是在虛張聲勢。

對此，美國昨天警告，如果俄羅斯對烏克蘭使用核武，會有「災難性後果」。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）說，如果俄羅斯對鄰國烏克蘭動用核武，美國會「果斷回應」。他沒有公開闡述相關細節，但稱美國已私下向俄羅斯「更清楚地說明美國這番話代表什麼意思」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天說，美俄雙方維持著有限的開放對話管道，好使這兩個世上最大核武強權能夠「緊急交換訊息」。

培斯科夫告訴記者，「雙方在適當的層級保有對話的管道，只是十分零星。但至少能讓雙方可以就彼此立場，交換一些緊急訊息」。

當記者問培斯科夫有關美方所稱的「災難性後果」意指為何時，他則拒絕置評。（譯者：張欣瑜/核稿：陳正健）1110926