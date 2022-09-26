更多編輯台推薦新聞：
我是海外特派員分享會 唐鳳想赴烏克蘭取經戰時通訊
生活

我是海外特派員分享會 唐鳳想赴烏克蘭取經戰時通訊

強勢美元釀新一波金融風暴？專家看2因素不擔心
產經

強勢美元釀新一波金融風暴？專家看2因素不擔心

支持一帶一路到否決中資 義大利新政府料持續抗中挺台路線
政治

支持一帶一路到否決中資 義大利新政府料持續抗中挺台路線

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942
生活

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭3/285
首頁 / 國際

美警告核武恐致災難性後果 克宮：與美維持對話管道

2022/9/26 22:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科26日綜合外電）美國昨天表示，若俄羅斯對烏克蘭使用核武，會面臨「災難性後果」。克里姆林宮今天回應，美俄雙方在核武議題上，維持著接觸管道，只是十分零星。

俄羅斯自2月揮軍烏克蘭，衝突至今已延燒7個月。俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）21日宣布啟動局部動員，威脅大幅升級衝突。他宣稱，俄羅斯準備使用核武「保衛國家和人民」，而且他不是在虛張聲勢。

對此，美國昨天警告，如果俄羅斯對烏克蘭使用核武，會有「災難性後果」。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）說，如果俄羅斯對鄰國烏克蘭動用核武，美國會「果斷回應」。他沒有公開闡述相關細節，但稱美國已私下向俄羅斯「更清楚地說明美國這番話代表什麼意思」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天說，美俄雙方維持著有限的開放對話管道，好使這兩個世上最大核武強權能夠「緊急交換訊息」。

培斯科夫告訴記者，「雙方在適當的層級保有對話的管道，只是十分零星。但至少能讓雙方可以就彼此立場，交換一些緊急訊息」。

當記者問培斯科夫有關美方所稱的「災難性後果」意指為何時，他則拒絕置評。（譯者：張欣瑜/核稿：陳正健）1110926

培斯科夫
維持關鍵產業 俄動員令豁免部分科技金融新聞人員 傳俄國符合動員年齡男性逃亡潮 克宮稱報導誇大
蘇利文
蒲亭提核武威脅 美國安顧問：已告知俄國將有何後果[影] 烏東分離地區辦入俄公投 澤倫斯基：立場不變
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中國學者：入俄公投無國際法意義 戰爭走向不變