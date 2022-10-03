烏克蘭東部南部傳捷報 北約：展現擊退俄軍能力

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格今天說，烏克蘭收復俄羅斯宣告兼併領土範圍內的烏國東部重鎮利曼，代表烏克蘭正取得進展，有能力擊退俄軍。此外，烏軍在南部也傳出捷報。

●北約稱烏軍在戰場有進展

路透社報導，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在美國國家廣播公司NBC節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問中說：「我們看到他們已經能夠拿下一個新的城鎮，名叫利曼（Lyman），這代表烏克蘭正取得進展，有能力擊退俄軍，這是因為有勇氣，因為他們的勇敢和能力，當然也因為美國和其他盟邦一直提供先進武器。」

對於俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）宣告兼併烏克蘭部分地區，史托騰柏格表示，最佳反制方法就是繼續支持烏克蘭基輔政府。

史托騰柏格被問到烏克蘭申請加速程序以成為北大西洋公約組織（NATO）會員國一事時說：「任何有關會員國資格的決定，都必須經過全體30個盟國達成共識，一致同意做出這樣的決定。」

法新社報導說，史托騰柏格抨擊俄國兼併行動是「不合法、不正當」，但在烏克蘭表示已在尋求入盟後仍不置可否。

此外，從俄羅斯經波羅的海通往歐洲的北溪天然氣管線（Nord Stream）日前疑似遭到蓄意破壞，史托騰柏格表示，北約支持調查此事。

史托騰柏格說：「任何對北約重要基礎設施的蓄意攻擊，都會招致堅定且一致的回應。」

●烏軍收復東部重鎮

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天說，利曼鎮的俄軍都已「清空」。俄羅斯近日宣布兼併烏克蘭4州地區，利曼鎮就位在其中的烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk），是具有戰略意義的鐵路樞紐。

收復利曼鎮堪稱烏克蘭在俄國宣告兼併的領土範圍內取得首場軍事勝利。

烏克蘭軍方昨天表示，烏軍已進入利曼鎮，促使俄國宣布俄軍撤離這個城鎮，前往「更有利的路線」。

澤倫斯基在今晚談話中指出，奪回利曼鎮已成為媒體最熱門的報導。

●烏軍在南部也傳捷報

澤倫斯基今天表示，烏軍不只在利曼鎮傳捷報，他們也在南部赫松州（Kherson）解放了阿爾漢格利西克（Arkhanhelske）和米羅柳比夫卡（Myrolyubivka）兩個小村落。

烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）報導，根據烏克蘭東部軍團發言人說法，烏軍也收復頓內茨克州的小村托斯克（Torske），約在利曼鎮東方15公里處。

路透社無法立即證實上述報導。

根據英國「衛報」（The Guardian）報導，烏軍也拿下第聶伯河（Dnipro River）附近的佐洛塔巴爾卡村（Zolotaya Balka）。網路上一段影片顯示，當地一名居民與一名揮舞烏克蘭國旗的士兵合影。

在推特上自稱是報導烏克蘭時事的獨立英文季刊「烏克蘭商業」（Business Ukraine）發文說，有消息指稱俄羅斯在赫松前線潰敗，約2萬5000名俄軍被困在第聶伯河右岸，跨河的橋梁部分被毀，無法支撐軍用車輛。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1111003