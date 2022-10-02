車臣領袖籲莫斯科用核武 傳白宮考量斬首除蒲亭

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為因應莫斯科核武威脅，傳聞美國計畫採取的行動包括直搗克里姆林宮狙殺俄羅斯總統蒲亭。（圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）

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（中央社基輔2日綜合外電報導）烏克蘭宣布後勤補給樞紐利曼「完全清除」俄軍，車臣領導人卡狄羅夫呼籲莫斯科使用核武。另外，為因應莫斯科核武威脅，傳聞美國計畫採取的行動包括直搗克里姆林宮狙殺蒲亭。

● 俄失守烏東重鎮利曼

俄羅斯1日宣布棄守烏克蘭東部重鎮利曼（Lyman），這次慘敗促使總統蒲亭（Vladimir Putin）最鷹派盟友之一、車臣共和國領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）正面呼籲莫斯科訴諸低當量（low-yield）核武。

蒲亭上週揚言，他準備動用一切手段捍衛俄羅斯的「領土完整」，且他並非虛張聲勢。他還於9月30日強調，上述宣示也適用於莫斯科才剛宣布併吞的烏克蘭領土。

美聯社分析，莫斯科從利曼撤軍之舉，導致蒲亭將烏克蘭4州納入版圖的聲明變得更加複雜，因為利曼正位於頓內茨克州（Donetsk），數月來一直是俄軍在該州北部的後勤和交通樞紐。光復利曼的勝利，也為烏克蘭軍隊進一步深入莫斯科併吞領土舖平道路。

俄羅斯1日宣布棄守烏克蘭東部重鎮利曼。（中央社製圖）

● 澤倫斯基矢言奪回更多領土 美防長讚烏戰果

基輔部隊開始進入東部重鎮利曼後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）1日發表談話，矢言「一週內」將從俄軍手中收復該國東部頓巴斯（Donbas）地區的更多領土。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）1日也為烏克蘭收復利曼的成就歡呼，稱這項戰果能鼓舞士氣，讓俄軍再陷困境。

● 烏控俄軍攻擊平民車隊釀24死

烏克蘭安全局（Security Service of Ukraine，SBU）先前發布聲明表示，9月底在東部烏軍與俄軍控制領土之間的「灰色地帶」，有一列包含7輛車的平民車隊遭到俄軍攻擊，造成20人喪命。

烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv）州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）1日將死亡人數上調為24人，其中包括1名孕婦和13名兒童。他還指控俄軍「近距離向平民開槍」。

● 美媒披露白宮考量斬首除蒲亭

蒲亭上月揚言動用核武，新聞週刊（Newsweek）引述美國軍方消息人士透露，因應莫斯科核武威脅，美國計畫採取的行動中包括非核武選項的斬首行動，即直搗克里姆林宮狙殺蒲亭。

俄羅斯駐美大使館則抨擊新聞週刊報導中所謂的斬首說是「妄想」，並稱文中所提美國對俄國核子攻擊的可能回應，是「瘋狂的選項」。

● 德將供烏先進防空系統 抵禦無人機攻擊

德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）1日突然訪問烏克蘭南部港市敖德薩（Odessa），期間她宣布，德國將在未來數天內開始提供先進的IRIS-T防空系統，共將交付4組，以協助抵禦無人機攻擊。

近幾週來，烏國面臨更多來自伊朗製造無人機的自殺式攻擊，不僅造成人員傷亡，也嚴重破壞基礎設施。

● 北溪2號管線停止外洩

輸送俄羅斯天然氣至歐洲的北溪（Nord Stream）管線9月26日疑因遭到人為破壞，導致氣體外洩。一名發言人表示，由於氣體和水壓已達到平衡，北溪2號已在1日停止外洩。

目前無法取得北溪1號洩漏狀態相關資訊，而這條管線的洩漏點明顯大於北溪2號。

德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）1日表示，德國將與丹麥和瑞典共組調查單位，以查明北溪管線顯然遭到「人為破壞」一事。

輸送俄羅斯天然氣至歐洲的北溪管線9月26日疑因遭到人為破壞，導致氣體外洩。（中央社製圖）

● 俄逮札波羅熱核電廠長

烏克蘭南部札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠於戰爭初期就遭到俄羅斯占領。烏克蘭國家核電公司（Energoatom）表示，廠長穆拉修夫（Ihor Murashov）9月30日遭俄方巡邏隊逮捕。國際原子能總署（IAEA）表示，俄羅斯已經證實此事。

IAEA發推文指出：「國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）表達希望讓穆拉修夫迅速安全返家，並且能夠恢復履行他在電廠的重要職務。」

國際原子能總署署長葛羅西要求俄羅斯釋放烏克蘭札波羅熱核電廠廠長穆拉修夫。圖為一名俄羅斯軍人8月4日在札波羅熱核電廠附近站崗。（路透社）

● 俄羅斯禁用SoundCloud

國際傳真社（Interfax）2日引述俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（RKN）報導，串流音樂應用程式SoundCloud就烏克蘭「特別軍事行動」提供「假新聞」，在俄羅斯遭禁用。

莫斯科為了控制消息傳播，2月24日出兵烏克蘭後，就跟科技巨頭另闢戰場，不但降低俄羅斯民眾連上推特（Twitter）的速度，更禁止Meta旗下社群媒體臉書（Facebook）和Instagram。

● UN租船載運烏克蘭小麥 將送至索馬利亞

烏克蘭基礎建設部2日表示，聯合國世界糧食計劃署（WFP）承租的第5艘船NEW ISLAND號，已經抵達烏克蘭的黑海港口切爾諾莫斯克（Chornomorsk），將把烏國小麥送往索馬利亞。

烏克蘭基礎建設部也提到，目前為止，總計已有580萬公噸農產品依聯合國斡旋的協議運離烏國港口。（編輯：楊昭彥/核稿：陳政一）1111002