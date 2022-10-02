拉脫維亞國會大選挺烏克蘭政黨勝出 總理卡林斯可望連任

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波羅的海國家拉脫維亞1日舉行國會大選，2日初步開票結果顯示，總理卡林斯（前）所屬支持烏克蘭的中間偏右政黨「新團結黨」拿下最高得票率。圖為卡林斯1日向黨內成員發表談話。（路透社）

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（中央社里加2日綜合外電報導）波羅的海國家拉脫維亞昨天舉行國會大選，今天初步開票結果顯示，總理卡林斯所屬支持烏克蘭的中間偏右政黨「新團結黨」得票率19%，卡林斯可望再次成為聯合政府的領導人。

隨著96%選區的選票已開出，最新計票結果顯示，拉脫維亞仍將繼續和另外兩個波羅的海國家立陶宛與愛沙尼亞一起，在推動歐洲聯盟（EU）以果斷立場對抗俄羅斯方面扮演主要角色。

路透社報導，卡林斯（Krisjanis Karins）的新團結黨（New Unity）拿下最高得票率。在100席國會席次中，目前的聯合政府成員預計將拿下42席，因此卡林斯必須再尋求其他友黨加入聯合政府，才能繼續擔任總理。

這次大選料有多達9個黨贏得足夠的票數，保住國會的席次。

俄羅斯入侵烏克蘭後，國家安全成為拉脫維亞本次大選的競選主軸。卡林斯告訴路透社，他將致力打造一個志同道合的聯合政府。

卡林斯今天清晨告訴路透社：「我相信我們將可以找到這樣的解決之道。」

「首先，同時也是最重要的，大家心裡現在想的是如何度過這個冬天，不僅是拉脫維亞，還有整個歐盟，我們必須團結支持烏克蘭，在困難當前時不退縮。」

波羅的海三國為拉脫維亞、立陶宛與愛沙尼亞。（中央社製圖）

57歲的卡林斯是拉脫維亞首位當滿4年任期的總理，他擁有美國和拉脫維亞雙重國籍，他受惠於對莫斯科政策，包括限制來自俄羅斯和白俄羅斯的俄國公民入境。

卡林斯說：「我不認為拉脫維亞的政府會停止支持烏克蘭，這不是一小部分政治人物的看法，而是我們社會的看法。」

然而，卡林斯的勝利可能會擴大國內多數的拉脫維亞裔和少數俄羅斯裔在社會地位問題上的分歧。

大選初步結果也顯示，拉脫維亞境內說俄羅斯語的少數族群支持的政黨得票率滑降。拉脫維亞人口約190萬，其中使用俄語人口約占1/4。

2018年大選拿下最高得票率的左傾「和諧黨」（Harmony）這次得票率跌至5%，觀察家指出原因出在拉脫維亞裔選民不再支持，加上境內俄語人口不滿該黨領導人批評克里姆林宮入侵烏克蘭的言論。

分析家拉傑維斯基斯（Filips Rajevskis）說：「俄羅斯裔選民跨越民族界線，投給了拉脫維亞裔（政黨）。這是正面的。」（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1111002