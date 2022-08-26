拉脫維亞加入東歐國家行列 拆除蘇聯時期紀念碑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

影片來源：Associated Press

（中央社哥本哈根25日綜合外電報導）拉脫維亞首都里加今天推倒一座頂端裝置蘇聯星星、原本用來紀念蘇聯紅軍戰勝納粹德國的混凝土方尖碑。自從俄羅斯入侵烏克蘭後，已有多國移除境內的蘇聯時期紀念碑。

綜合美聯社和英國天空新聞網（Sky News）報導，這座紀念碑高近80公尺，是里加（Riga）勝利公園（Victory Park）地標之一。有人在紀念碑底部圍籬後方看見重型機具，不久後紀念碑就倒在一旁的水池裡，激起大片水花。

拉脫維亞媒體直播了推倒紀念碑的過程，圍觀路人在旁歡呼鼓掌，有人還披著拉脫維亞國旗。

紀念碑由5座細長尖塔構成，頂端有3顆蘇聯星星標誌，豎立在兩組雕像之間，一邊是3名紅軍軍人，一邊是1名高舉雙手、象徵「祖國」的女子。

這座紀念碑建於1985年，當時拉脫維亞還是蘇聯一部分。自拉脫維亞於1991年重獲獨立，最終加入北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟之後，紀念碑就爭議不斷。

拉脫維亞外交部長林克維奇斯（Edgars Rinkevics）在推特（Twitter）發文說，藉由移除紀念碑，拉脫維亞「又闔上痛苦的一頁歷史，追尋更好的未來」。

拉脫維亞與俄羅斯接壤的國界長達214公里，境內也有許多俄裔人口。在5月9日俄羅斯「勝利日」（Victory Day），許多人會聚集在里加這座紀念碑前獻花，紀念蘇聯在第二次世界大戰中戰勝納粹德國。

今年5月，拉脫維亞國會投票同意拆除這座紀念碑，里加市議會也跟進贊成。3天前，當局開始清理紀念碑周圍，包括移除旁邊的雕像。接著當局在附近拉起警戒線，禁止無人機飛航，警方今天也以安全為由暫時禁止公園附近交通。

俄羅斯今年2月底開始入侵烏克蘭，促使好幾個東歐國家拆除蘇聯時期遺留的象徵。

曾屬蘇聯一部分的波蘭政府今天表示，鄰國白俄羅斯正在夷平境內一處涵蓋二戰期間陣亡波蘭軍人墓地的紀念場址。波蘭外交部發言人推文說，白俄羅斯當局正破壞這片位於蘇孔提（Surkonty）的墓地。

波蘭昨天才宣布要拆除境內一座蘇聯紅軍紀念碑，這只是預定拆除的數十座紀念碑之一。

白俄羅斯向來是俄羅斯的重要盟友，而與烏克蘭西部接壤的波蘭則力挺烏克蘭。

愛沙尼亞也展開拆除蘇聯時期象徵的行動，上週移走一座紅星坦克造型的二戰紀念雕像，運到首都塔林（Tallinn）北邊的戰爭博物館存放。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1110826