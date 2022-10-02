澤倫斯基稱利曼完全清除俄軍 美：莫斯科進退兩難

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔2日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基宣布東部後勤補給樞紐利曼今天「完全清除」俄羅斯部隊。美國國防部長奧斯汀認為，俄方頓失在頓內茨克州北部此一補給線，現在起「陷入某種進退兩難境地」。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在即時通訊應用程式Telegram的帳號中宣布：「截至12時30分（台北時間傍晚5時30分），利曼（Lyman）已經徹底清空（俄軍）。」

這堪稱基輔數週以來在戰場上最大斬獲，被認為或將是在烏東再奏凱歌的重要中繼站。

與此同時，俄羅斯國防部今天表示，俄軍在烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）、札波羅熱（Zaporizhzhia）、尼古拉耶夫（Mykolaiv）、頓內茨克（Donetsk）等州共摧毀7座火砲和飛彈庫，並稱赫松州（Kherson）新卡盧加（Nova Kaluha）一枚S-300防空飛彈系統的導引雷達也遭到摧毀。

不過俄羅斯武裝部隊今天針對利曼形勢演變沒有評論。俄羅斯國防部昨天表示，「由於出現被包圍的威脅」，正將部隊撤出當地。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）9月30日才在莫斯科風光宣布兼併也含蓋利曼的烏克蘭4州領土，占烏克蘭總面積達近1/5，前線隨即傳來讓他再嚐刺痛的挫敗。

基輔和西方譴責上述兼併宣告是場非法鬧劇。

俄軍5月拿下利曼，運用當地作為在頓內茨克州北部軍事行動的後勤和運輸樞紐。利曼失守是自從烏克蘭9月對東北部哈爾科夫州展開閃電反攻以來，俄羅斯在戰場上最大挫敗。

毗鄰頓內茨克州的盧甘斯克州長蓋戴（Serhiy Gaidai）表示，收復利曼有助於烏軍奪回盧甘斯克州。莫斯科奮戰數週才於7月初宣告完全掌控當地。

蓋戴在Telegram上寫道：「解放頓內茨克州的那座城巿是進一步解除盧甘斯克州占領的關鍵要素之一。」

澤倫斯基昨天矢言將在頓巴斯地區（Donbas）更快速推進。烏東工業重鎮頓巴斯由頓內茨克州和盧甘斯克州組成，目前大體上受到莫斯科掌控。

澤倫斯基昨晚在演說中提到：「過去一週期間，烏克蘭在頓巴斯地區日益旗正飄飄，再過一週還會更多。」

蒲亭宣告併吞頓巴斯地區兩州和烏南赫松、札波羅熱兩州，占烏克蘭陸地國土面積約18%。

戰場挫敗在俄羅斯境內引發了對軍事行動指揮不力的新一波批評聲浪。

蒲亭盟友、俄羅斯南部車臣共和國領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）昨天要求改變戰略，「馬上宣布在邊境地區實施戒嚴，並且運用低當量核武」。

包括前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）在內其他高階官員雖然也曾經建議俄羅斯恐需訴諸核武，但是卡狄羅夫說得最急迫而且直言不諱。

華府表示，會對任何運用核武舉措作出果斷回應。

美防長奧斯汀（Lloyd Austin）昨天表示，利曼陷落會給俄羅斯軍方製造新問題。

他在記者會中說：「當前所見令我們非常受到鼓舞。」

他強調，克里姆林宮持續推動對烏克蘭7個多月戰爭，而利曼位處橫跨俄羅斯用以往南和往西推進人員物資的補給線上。

「少了那些路線將會更困難。因此這代表著俄方從現在開始陷入某種進退兩難境地。」（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1111002