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俄羅斯侵犯烏克蘭領空 國際民航組織理事國連任失利

2022/10/2 21:50（10/2 21:57 更新）
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（中央社蒙特婁1日綜合外電報導）俄羅斯今天未能獲得連任聯合國國際民航組織（ICAO）理事國的足夠票數，這項結果意在斥責莫斯科（Moscow）當局入侵烏克蘭後採取的航空相關作為。

路透社報導，第41屆ICAO大會9月27日至10月7日在加拿大蒙特婁（Montreal）舉行，俄羅斯必須獲得86票，才能留在36國組成的ICAO理事會，結果票數不足。

在俄國質疑表決結果，要求重新表決後，觸發一項程序審查，大會主席暨南非民航局長柯薩（Poppy Khoza）形容這種情況「史無前例」。

法國代表在大會上表示：「在我們的國家投票時，如果我們不滿意結果，不會要求再投一次。」

俄羅斯與七大工業國集團（G7）、中國、巴西、澳洲原是ICAO理事會「在航空運輸方面占主要地位的國家」。

俄羅斯代表說：「我們想對表決結果表達遺憾。我們認為這純粹是政治手段，與俄國在民航領域的立場無關。」

烏克蘭駐加拿大大使柯瓦利夫（Yuliya Kovaliv）主張，這次表決追究俄羅斯侵犯烏克蘭領空責任，諸如轟炸機場等俄國行徑，違反了1944年簽署、設定全球航空業核心原則的「芝加哥公約」（Chicago Convention）。

柯瓦利夫告訴路透社：「ICAO所有成員國因應這種嚴重違反芝加哥公約的行為很重要。」

西方國家也說，俄羅斯非法扣押數百架外國飛機，但莫斯科矢口否認。

俄國3月允許國內航空公司將外企出租的飛機在俄羅斯重新註冊，然而俄國航空公司為外國飛機做雙重登記的一切動作，皆不符合芝加哥公約。

加拿大與歐洲在表決前就說，將反對俄國連任理事國。加拿大交通部長阿爾加布拉（Omar Alghabra）本週告訴路透社：「向俄羅斯究責很重要。」

193國組成的ICAO大會每3年開會一次，今年會議是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發與俄烏開戰後的首次。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1111002

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