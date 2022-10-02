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俄逮札波羅熱核電廠長 國際原子能總署署長籲放人

2022/10/2 18:37（10/2 19:33 更新）
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國際原子能總署署長葛羅西要求俄羅斯釋放烏克蘭札波羅熱核電廠廠長穆拉修夫。圖為一名俄羅斯軍人8月4日在札波羅熱核電廠附近站崗。（路透社）
國際原子能總署署長葛羅西要求俄羅斯釋放烏克蘭札波羅熱核電廠廠長穆拉修夫。圖為一名俄羅斯軍人8月4日在札波羅熱核電廠附近站崗。（路透社）
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（中央社蘇黎世2日綜合外電報導）國際原子能總署署長葛羅西要求俄羅斯將烏克蘭南部札波羅熱核電廠廠長穆拉修夫釋放，強調他遭到俄方拘留威脅電廠安全和防護。

札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠於戰爭初期就遭到俄羅斯占領。路透社報導，烏克蘭國家核電公司（Energoatom）昨天表示，穆拉修夫（Ihor Murashov）9月30日遭俄方巡邏隊逮捕。國際原子能總署（IAEA）表示，俄羅斯已經證實此事。

IAEA昨天深夜發推文指出：「國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）表達希望讓穆拉修夫迅速安全返家，並且能夠恢復履行他在電廠的重要職務。」

IAEA已經與有關當局進行聯繫，尋求就穆拉修夫暫時遭到拘留進行澄清，強調此事對他本人、對核安全和防護標準都有「非常顯著影響」。

IAEA昨天表示，葛羅西下週可望就對札波羅熱電廠週圍建立安全區一事，在莫斯科和基輔分別進行會談。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1111002

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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