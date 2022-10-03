CIA前局長：若蒲亭在烏克蘭用核武 美國會摧毀俄軍

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（中央社倫敦2日綜合外電報導）美國中央情報局（CIA）前局長裴卓斯（David Petraeus）今天警告，如果俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在烏克蘭動用核武，美國和盟邦會摧毀在烏克蘭的俄軍和裝備。

英國「衛報」（The Guardian）網站報導，已退役陸軍四星上將裴卓斯表示，他並未與美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）談論美方可能如何回應俄羅斯核升級。

裴卓斯告訴美國廣播公司新聞網（ABC News）：「這只是一個假設，我方應會透過領導北大西洋公約組織（NATO）集體行動回應，將會除掉我們在烏克蘭還有克里米亞戰場上可以看到和識別的所有俄羅斯常規部隊及黑海上每艘軍艦。」

裴卓斯被問到俄國若在烏克蘭動用核武，是否會將美國和北約捲入這場戰爭，他說這不會是觸發北約第5條款（Article Five）集體防禦的情況，因為烏克蘭不是北約會員國，不過美國和北約會一致回應。

裴卓斯坦言，動用核武產生的輻射恐會擴及在第5條款保護下的北約國家，這有可能被解釋為視同攻擊北約會員國。

他表示：「也許可以這樣說；另一個說法是此事太可怕，必須做出回應，不能毫無回應。」

不過，裴卓斯補充說：「你不會想再度在此陷入核升級的情況。但你必須表明，無論如何都無法接受此事發生。」（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1111003