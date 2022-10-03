教宗關切核危機 籲蒲亭停止暴力和死亡惡性循環

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（中央社梵蒂岡2日綜合外電報導）天主教教宗方濟各今天首度直接呼籲俄羅斯總統蒲亭，停止在烏克蘭的「暴力和死亡惡性循環」，還說這場可能升級至核衝突的危機，將造成無法控制的全球後果。

方濟各（Pope Francis）在梵蒂岡聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）就烏克蘭問題向數以千計民眾發表演說時譴責蒲亭（Vladimir Putin），並稱俄羅斯最近併吞烏克蘭部分地區之舉違反國際法。方濟各敦促蒲亭做出讓危機升級的決定時，多想想自己的人民。

一名梵蒂岡官員表示，這番激昂的談話是如此沉重，讓人想起1962年古巴飛彈危機（Cuban Missile Crisis）時，時任教宗聖若望二十三世（John XXIII）呼籲維持和平的演說。

方濟各時常譴責俄羅斯侵略烏克蘭，以及俄烏戰爭帶來的死亡和傷害，但這是他首度直接向蒲亭喊話。

方濟各表示，他為「這幾個月來血淚成河」所困，同時呼籲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）對任何「嚴肅的和平提議」持開放態度。

他「以神之名」急切呼籲，希望這場衝突儘快落幕，並表示讓世界冒著發生核衝突的風險很「荒謬」。

方濟各說：「我首先要呼籲俄羅斯總統蒲亭，請求他停止暴力和死亡的惡性循環，即便（他稱）那是出於對人民的愛。」

他說：「另一方面，烏克蘭人民在遭受侵略後承受巨大痛苦，我對此同感悲痛，但我同樣充滿希望地呼籲烏克蘭總統，對嚴肅的和平提議持開放態度。」

方濟各隨後也用俄羅斯文和烏克蘭文發表推文，向兩國領導人做出呼籲。

在蒲亭宣布併吞烏克蘭近1/5領土，並將那些地區置於俄羅斯核保護傘下。兩天後，方濟各發表這番談話，稱所有國家都有「（保持）主權和領土完整」的權利。

烏克蘭和其西方盟邦譴責蒲亭併吞烏國領土是違法行為，澤倫斯基表示，他的部隊將繼續為奪回俄羅斯軍隊占領的所有烏克蘭領土而戰。

烏克蘭今天宣稱已完全掌控烏東樞紐所在地利曼（Lyman），這是烏國數週來最重要的勝利。

方濟各說：「我強烈譴責在過去幾天造成的嚴重局勢，有更多行動違反了國際法原則。」他顯然是指俄羅斯併吞烏國領土一事。

他說：「事實上，這讓升級至核衝突的風險增加，恐造成無法控制的全球後果，令人憂心。」

方濟各表示，世界各地的人們透過布查（Bucha）、馬立波（Mariupol）、伊久姆（Izium）、札波羅熱（Zaporizhzhia）等地名和當地民眾遭受的磨難，進而了解烏克蘭地理，這是令人相當「痛苦」的事情。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1111003