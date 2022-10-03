中東歐9國總統譴責俄、挺烏入北約 澤倫斯基致謝

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（中央社華沙2日綜合外電報導）中歐和東歐9個北大西洋公約組織（NATO）會員國的總統今天宣布，他們永遠不會承認俄羅斯吞併烏克蘭領土行徑，並表示支持烏克蘭加入北約。烏克蘭總統澤倫斯基對此表示感謝。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）兩天前簽署條約，將俄軍占領的烏克蘭4州地區納入俄羅斯版圖，包括頓內茨克（Donetsk）、赫松（Kherson）、盧甘斯克（Lugansk）和札波羅熱（Zaporizhzhia）。

中東歐9國總統發表聯合聲明指出，他們不能「對俄羅斯聯邦公然違反國際法的情況保持沉默」。

聲明說：「我們重申支持烏克蘭主權和領土完整。」

「我們不承認、也永遠不會承認俄羅斯企圖併吞任何烏克蘭領土的行徑。」

法新社報導，這項聲明是由9國總統共同發表，包括捷克、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、蒙特內哥羅、北馬其頓、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克。

其中的波蘭和波羅的海3國愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛，領土位於北約東翼與俄羅斯為鄰。另外，羅馬尼亞和斯洛伐克兩國與烏克蘭接壤。

同樣與烏克蘭接壤的匈牙利顯然不在聯合聲明名單上，匈牙利民族主義總理奧班（Viktor Orban）近年來尋求與蒲亭建立密切關係，並抨擊歐洲聯盟對克里姆林宮的制裁。

另外，阿爾巴尼亞、保加利亞、克羅埃西亞和斯洛維尼亞也未參與聯合聲明。

這項刊登在波蘭總統府官網上的聲明說，簽署國領導人「在戰爭期間曾訪問基輔（Kyiv），親眼目睹了俄羅斯侵略的影響」。

聲明說：「我們支持烏克蘭抵禦俄羅斯侵略，要求俄羅斯立即撤出所有占領地，並鼓勵所有（北約）盟國大幅增加對烏克蘭的軍事援助。」

「必須向所有犯下侵略罪的人追究罪責，並且繩之以法。」

9國總統在聲明中表示，他們支持北約14年前所做的相關決定，支持烏克蘭在未來加入北約。

北約是由跨大西洋30個國家組成的軍事聯盟，根據北約第5條款規定，凡一個成員遭受攻擊，就等同所有成員都受到攻擊。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在推特上發文，感謝這些中東歐國家相挺。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1111003