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親俄駭客團體KillNet煽動攻擊 美國亞特蘭大紐約等機場網站當機

2022/10/11 09:36（10/11 09:59 更新）
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圖為哈特斯傑克森亞特蘭大國際機場塔台。（圖取自twitter.com/ATLairport）
圖為哈特斯傑克森亞特蘭大國際機場塔台。（圖取自twitter.com/ATLairport）
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國幾個主要機場的網站今天疑因親俄駭客團體發動網攻發生當機，但時間並不長且大多已恢復正常。

法新社報導，亞特蘭大，芝加哥、洛杉磯、紐約、鳳凰城和聖路易（St Louis）等城市的機場，網站都受到干擾，被人以發動DDoS（分散式阻斷服務）攻擊的方式灌爆當機。

這些機場網站之所以遭鎖定，是因名為KillNet的親俄駭客團體發表一份網站清單，鼓動對清單所列的網站攻擊。

這波DDoS攻擊僅影響機場供大眾的網站，即提供航班和服務資訊的網頁，機場的營運未受影響。

哈特斯傑克森亞特蘭大國際機場（Hartsfield-Jackson Airport）表示「今天一早的事件一度導致民眾上不了網，機場官網現已正常運作」。

機場方面表示已著手調查事件起因，強調「機場營運從未受到影響」。受到攻擊的機場網站在短暫當機後，大都已恢復正常。

KillNet上週宣稱是它出手攻擊多個美國政府網站，還說已把矛頭對準其他反對俄國入侵烏克蘭的國家。

美國網路安全和基礎設施安全局（CISA）表示，他們已接獲美國機場網站遭DDoS攻擊的通報。CISA發言人說：「我們正與受影響的單位合作，並提供一切所需協助。」（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1111011

哈特斯傑克森亞特蘭大國際機場網頁11日（台灣時間）上午顯示為無法連線。（圖取自atl.com）
哈特斯傑克森亞特蘭大國際機場網頁11日（台灣時間）上午顯示為無法連線。（圖取自atl.com）
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