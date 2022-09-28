俄烏網路戰熱度不亞於戰場廝殺 實際影響卻不大

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（中央社巴黎27日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭戰事方酣，侵駭、網路破壞等網路上的戰爭也未見停歇，但這些祕密行動並未在戰場上發揮決定性作用，至少目前來說還是如此。

法新社報導，西方盟國最初害怕針對烏克蘭軍事司令部與重要基礎設施的網路攻擊會如海嘯襲來，連帶使得烏軍抵抗壓境俄軍的戰力受到影響。

截至本月中，據位於瑞士的非政府組織「網路和平研究所」（Cyber Peace Institute）計算，俄烏戰爭2月爆發以來，雙方共57個單位發動近450起網攻，平均每週12起。

但在歐洲和美國幫助之下，基輔大致上擋住了這種高科技攻擊。

加拿大魁北克大學（University of Quebec）研究人員拉皮（Alexis Rapin）表示：「大規模網路攻擊確實發生，但業界大多同意，這些攻擊沒能帶來某些人預期的震撼效果。」

這位替戰略研究網站Le Rubicon撰文的作者指出，破壞力最強的攻擊通常要花數個月或數年準備與執行，「因此非常難與傳統軍事作戰同步進行」。

另一個因素可能是盟友提供烏克蘭大量支援，包括軟體及專業知識來保護系統，以及反攻造成莫斯科當局的網路戰略失靈。

法國智庫「賈克迪羅研究所」（Jacques Delors Institute）研究人員貝里切拉（Arnault Barichella）表示：「俄國過去幾個月一直不斷遭到國際志願者聯軍以及非政府駭客機構的網路攻擊，當中最知名的莫過『匿名者』（Anonymous）。」

他在近期報告中表示，雖然還不清楚這些「主動」攻擊效果如何，「俄國根本低估了烏克蘭的網路抵抗力，如同其軍隊低估了烏克蘭的戰力」。

在歐洲東翼的這場戰爭提供了實地證據，證明網路攻擊將成為21世紀武裝衝突不可或缺的一部分，但網路攻擊的影響，通常要等數個月或數年後才能看得出來。

大眾就花了近兩年時間才了解電腦病毒Stuxnet，據稱這種病毒摧毀了伊朗大約1000台核離心機，人們普遍認為這是美國和以色列發動的行動。（譯者：鄭詩韻/核稿：林治平）1110928