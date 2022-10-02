臉書被駭 駐溫哥華處長：台加更應合作對抗資訊戰

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（中央社記者程愛芬溫哥華1日專電）網路駭客駭入駐溫哥華辦事處長劉立欣的臉書帳戶，讓外界誤認她對慶祝香港回歸25周年酒會「按讚」；正值加拿大卑詩省舉行城市選舉，她強調，台灣是加拿大對抗資訊戰的最佳夥伴。

劉立欣對中央社表示，日前突然收到加拿大亞裔活動協會執行長吳權益的私訊：「你知道這是什麼活動嗎？為什麼點讚？」他在詢問一張關於多倫多香港經貿辦事處舉行香港回歸中國慶祝活動的照片。當天慶祝會場外，有數十人抗議香港政府逮捕民主人士和鎮壓民主活動。

劉立欣說：「我當下意識到自己的帳戶被駭了，因為我不認識照片中的男子，不可能去按讚。後來我發現當天有人從蘭里市（Lanley）登入了我的臉書，我當時沒有去那個城市。」

她隨即更改了所有電子設備和社交媒體的密碼。

「我沒有感到害怕，因為我知道台灣政府或某些人物常常被中國的駭客列為攻擊目標，我也知道中國的網路攻擊和虛假訊息戰干擾著加拿大社區，這正是台灣和加拿大需要彼此分享經驗和共同合作。」

加拿大卑詩省正在舉行城市選舉，熱鬧的選舉戰中，外國勢力的干擾成了其中一個關注焦點。

今年5月底加拿大安全情報局（CSIS）官員與大溫哥華地區的一些市長和市議員聚會，討論市選可能受到外國干擾的風險。

加拿大首席選舉專員科特（Yves Côté）6月曾指出，虛假信息和外國干擾是加拿大選舉制度面臨的兩個最大威脅。

劉立欣說，台灣和加拿大一樣，一直是外部勢力鎖定攻擊的目標，利用操控社群媒體散播虛假訊息，意圖削弱台灣民眾對政府的信心，侵蝕台灣民主制度的根基。她舉例，在俄羅斯入侵烏克蘭後不久，即流傳一旦中國決定以武力吞併台灣，美國和理念相近的民主國家將放棄台灣的不實言論。

她說：「加拿大政府對外國勢力的網路攻擊、經濟勒索和認知戰開始有所警惕，而台灣已發展出全面的反制能力，憑藉這些能力，台灣可以成為加國打擊虛假訊息戰的合作夥伴。」

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加拿大亞裔活動協會執行長吳權益長期為台灣地位發聲，他表示，當時看到劉立欣的按讚反應著實嚇了一跳，「沒想到竟然是駭客行為。」

吳權益是社交媒體活躍用戶，平時對網路安全很謹慎，但他說：「既然加拿大的台灣外交官都被針對而遭駭，看起來防不慎防。但也不要過度緊張和喧嘩，因為這些別有用心的人就是想干擾你和你的社群，千萬不要自己亂了陣腳。」（編輯：韋樞）1111002