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烏克蘭電網遭俄飛彈狂炸 當局籲節電加深嚴冬供斷疑慮

2022/10/11 10:42（10/11 10:53 更新）
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基輔車輛10日遭飛彈擊中起火燃燒。（路透社）
基輔車輛10日遭飛彈擊中起火燃燒。（路透社）
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（中央社基輔10日綜合外電報導）俄羅斯今天對烏克蘭電力網發動飛彈攻擊，造成烏國多處停電，讓人更擔心今冬可能缺電，基輔當局也因此停止了電力出口。

路透社報導，烏克蘭國家緊急救難服務處（State Emergency Service）表示，俄國飛彈攻擊造成至少11名平民死亡、64人受傷，導致烏克蘭4個地區暫時停電，也打亂其他多處電力供應。

這是俄烏2月開戰以來，烏克蘭能源系統遭遇的最大規模攻擊。事件發生後，基輔當局要求公民和企業限制能源使用；能源部也表示，將停止對歐洲電網輸出電力。部分地區加油站出現長長的排隊隊伍。

烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）在通訊軟體Telegram表示：「現在可以很明顯地看到，大部分飛彈攻擊不同城市的電力系統。」

他提醒公民「對這類砲擊的後果有所準備，有可能輪流供電」。

烏克蘭西部的利維夫（Lviv）後來恢復供電，但目前不清楚西部城市特諾皮爾（Ternopil）、東北城市蘇米（Sumy）、中部城市波塔瓦（Poltava）等停電地區何時會完全恢復供電。

基輔市當局呼籲居民和商家下午5時至晚間10時限制用電量，並敦促廣告牌的業主在此期間關閉電源。

市政當局發布聲明說：「我們也呼籲基輔居民盡可能避免使用耗能電器，協助這座城市撐過這段電網負載岌岌可危的時刻！」

在俄烏戰爭仍看不到盡頭的情況下，烏克蘭當局一直警告民眾，俄羅斯可能攻擊重要基礎設施，要為嚴冬做好準備。今天發生的攻擊讓人更加憂心。

烏克蘭軍方情報單位指出，這些攻擊主要目標就是摧毀熱力發電廠，並「在烏克蘭人之間製造恐慌、嚇唬歐洲民眾」。

美國退役將領霍吉斯（Ben Hodges）表示，從強度和規模看來，這些攻擊在克里米亞大橋（Crimean Bridge）上週末爆炸之前即已計劃好。（譯者：鄭詩韻/核稿：曾依璇）1111011

烏克蘭10日遇襲地點除了基輔，還有西部的利維夫州，中部的第聶伯羅、文尼察、伊凡諾-法蘭科夫斯克，南部的札波羅熱，以及東部的哈爾科夫州和蘇米州等地。（中央社製圖）
烏克蘭10日遇襲地點除了基輔，還有西部的利維夫州，中部的第聶伯羅、文尼察、伊凡諾-法蘭科夫斯克，南部的札波羅熱，以及東部的哈爾科夫州和蘇米州等地。（中央社製圖）
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