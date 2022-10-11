俄羅斯飛彈攻擊基輔等地 拜登允諾提供烏克蘭先進防空系統

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烏克蘭10日遇襲地點除了基輔，還有西部的利維夫州，中部的第聶伯羅、文尼察、伊凡諾-法蘭科夫斯克，南部的札波羅熱，以及東部的哈爾科夫州和蘇米州等地。（中央社製圖）

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）俄羅斯動用飛彈攻擊烏克蘭首都基輔和其他城市後，白宮發布聲明指出，美國總統拜登（Joe Biden）今天承諾向烏克蘭提供先進防空系統。

白宮聲明表示，拜登與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行通話，並「承諾繼續向烏克蘭提供自我防衛所需的支援，其中包括先進的防空系統」。

澤倫斯基與拜登對話完後，他則在推特發文說：「防空目前是我們防務合作的第一要務。」

法新社報導，基輔當局指出，俄國軍隊發射80多枚飛彈攻擊烏克蘭各地城市，俄軍更動用了從鄰國白俄羅斯起飛的伊朗無人機。

白宮聲明還提到，拜登「向這些毫無意義攻擊中的死傷者的親屬表達哀悼慰問」。（譯者：陳彥鈞）1111011

俄羅斯動用飛彈攻擊烏克蘭首都基輔和其他城市後，美國總統拜登10日承諾向烏克蘭提供先進防空系統。（路透社）

（中央社基輔10日綜合外電報導）俄羅斯今天動用飛彈攻擊烏克蘭各大城市，造成至少11人死亡。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，他的國家不會因為俄國飛彈攻擊而被嚇倒。

澤倫斯基在一段分享到社群媒體的影片中說道：「烏克蘭不能被嚇倒，只能更加團結，沒人能阻擋烏克蘭。」

他還允諾會讓俄國軍隊面臨「更為痛苦的戰場」。

另外，烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）今天在聯合國大會（General Assembly）緊急會議上，譴責俄羅斯為「恐怖主義國家」。

基斯利茨亞表示：「俄羅斯再次證明，這是一個恐怖主義國家，必須以最強有力的方式加以嚇阻遏制。」

俄羅斯軍方今天向烏克蘭境內發射75枚飛彈，在烏國首都基輔等地至少造成11人死亡、數十人受傷，歐盟（EU）及北大西洋公約組織（NATO）已為此攻擊向俄方發出嚴厲譴責。（譯者：陳彥鈞）1111011