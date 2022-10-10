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俄向烏克蘭狂射飛彈 蒲亭：為報復克里米亞大橋被炸

2022/10/10 23:17
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（中央社莫斯科10日綜合外電報）俄羅斯總統蒲亭今天表示，俄國向烏克蘭多地發動飛彈攻擊，是為了報復烏國炸毀克里米亞大橋（Crimean Bridge）的「恐怖主義行為」。

英國「天空新聞台」（Sky News）報導，蒲亭（Vladimir Putin）在電視轉播的談話中指出，俄國當局今天對烏克蘭的能源、軍事及通訊基礎設施發動遠程飛彈攻擊。

蒲亭指稱，這些攻擊是為了報復烏克蘭炸毀克赤大橋（Kerch Bridge，即克里米亞大橋）一事。他還聲稱，烏克蘭也「試圖炸毀」土耳其溪（TurkStream）天然氣管線。

克里米亞大橋是連接俄羅斯所併吞烏克蘭領土克里米亞（Crimean）與俄國本土的重要橋梁，8日才發生大爆炸。

事隔兩天後，俄軍今天朝烏克蘭境內發射75枚飛彈，在烏國首都基輔等地至少造成11死、64傷，歐洲聯盟（EU）及北大西洋公約組織（NATO）已為此對俄方發出嚴厲譴責。

聯合國（UN）發言人表示，秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）對此「深感震驚」，並稱「這是不可接受的衝突升級」。（譯者：陳正健）1111010

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