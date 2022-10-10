克里米亞大橋恢復部分車輛通行 渡輪加入疏運

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（中央社基輔9日綜合外電報導）俄羅斯在克里米亞指派的政府今天迅速採取行動，恢復因爆炸受損的克里米亞大橋部分路面和鐵路通行。昨天發生的爆炸不僅毀損部分橋面，也有損克里姆林宮顏面。

克里米亞大橋（Crimean Bridge）是座公路鐵路兩用橋，長19公里，也是連接克里米亞半島與俄羅斯本土的重要戰略通道。

8日上午，橋上的公路部分從達曼半島（Taman Peninsula）往克里米亞方向，有一輛貨車爆炸並引爆一列同向火車的7個油罐車廂，造成3人死亡。

紐約時報報導，俄羅斯在克里米亞指派的行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）今天表示，汽車目前可以從橋上通行，但現階段卡車、巴士和所有載重車輛必須以渡輪運載，這項服務將免費提供。

自俄羅斯於2014年兼併克里米亞以來，就被指派擔任首長的阿克瑟諾夫也表示，鐵路服務已恢復正常。政府官員和國營媒體都試圖營造一切狀況正在掌握當中的形象。

俄羅斯新聞社（RIA）引述鐵路當局說法報導，鐵路徹夜恢復通行以來，共有18列車次載運約6000名乘客通過大橋。

阿克瑟諾夫在Telegram發文表示，克里米亞當局仍在努力重建穩定的運輸網絡，包括往返克里米亞半島與俄羅斯本土的渡輪。

根據俄國媒體，大橋兩端都有卡車排起長龍，有約250輛卡車等著離開克里米亞半島，第一艘渡輪今天載運約16輛卡車離開。在大橋於2018年通行之前，都是使用渡輪橫越克赤海峽（Kerch Strait）。

俄羅斯國營塔斯社（TASS）報導，在大橋另一端，則有超過170輛卡車正在等待前往克里米亞半島。

莫斯科正對這場俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）所說的「恐怖主義攻擊」展開調查。蒲亭發言人今天告訴俄羅斯媒體，這場爆炸還不足以用核武應對。

克里姆林宮下令俄羅斯調查委員會展開調查，委員會主席巴斯特金（Aleksandr I. Bastrykin）昨天與蒲亭會面，簡報調查進度。

巴斯特金告訴蒲亭，已經重建載運炸藥駛上大橋的卡車所行路線。這輛卡車行經保加利亞、亞美尼亞、喬治亞、俄國控制的喬治亞分離地區北奧賽提亞（ North Ossetia），然後進入與克里米亞半島相連的俄羅斯克拉斯諾達地區（Krasnodar）。

巴斯特金稱，這是一場由烏克蘭特種部隊發起的恐怖主義行動，蒲亭之後立刻引用這項說法。

巴斯特金表示，已確認牽涉策劃這輛卡車移動的部分參與者身分，除了烏克蘭特工之外，還有俄羅斯公民和外國人涉入。他沒有提供更多細節，談話的其他內容也沒有被報導披露。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1111010