烏克蘭將克里米亞橋毀歸咎俄國 札波羅熱遇襲13死

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（中央社基輔9日綜合外電報導）連接克里米亞半島與俄羅斯本土的克里米亞大橋8日發生大爆炸，烏克蘭稱這起事件應歸咎於俄國。而在爆炸隔天，烏南札波羅熱市住宅區遭到至少12枚飛彈襲擊，已有13人死亡。

● 札波羅熱遭俄飛彈攻擊 至少13死

烏克蘭南部札波羅熱市（Zaporizhzhia）的住宅區9日凌晨遭到俄羅斯至少12枚飛彈襲擊，死亡人數已增至13人，另有87人受傷，包括10名兒童。

札波羅熱州州長史塔魯克（Oleksandr Starukh）告訴烏克蘭國營電視台，飛彈全是由俄軍戰機所發射。他說，被炸毀的一棟9層公寓大樓，救援行動因瓦礫堆發生大火而變得複雜。

札波羅熱距離被俄軍控制的札波羅熱核電廠約52公里。基輔和莫斯科互相指控對方砲擊這座歐洲最大的核電廠，造成廠內一些建築受損，且令該廠面臨災難性核事故威脅。

● 烏克蘭堅守重要據點巴赫姆特

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）8日在視訊演說中表示，在俄羅斯試圖佔領、具有重要戰略意義的東部城鎮巴赫姆特（Bakhmut）附近地區，烏國軍隊正進行非常激烈的戰鬥。

俄軍一再試圖佔領巴赫姆特，該城鎮位於通往斯拉夫揚斯克（Sloviansk）和克拉莫托斯克（Kramatorsk）的主要道路上，兩者都位於莫斯科尚未完全佔領的頓巴斯（Donbas）地區。

● 烏稱克里米亞大橋爆炸應歸咎俄方

橫跨克赤海峽（Kerch Strait）的克里米亞大橋（Crimean Bridge）8日發生爆炸後，烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在總統府發布的評論中表示：「值得注意的是，根據所有跡象，爆炸的卡車是從俄羅斯一側進入大橋。因此，針對這起事件，應向俄羅斯尋求答案。」

俄羅斯潛水員9日查看橋梁受損程度。俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）將於10日主持召開聯邦安全會議（Security Council）。

克里米亞大橋是座公路鐵路兩用橋，長19公里，也是連接克里米亞半島與俄羅斯本土的重要戰略通道。俄羅斯2014年併吞原屬烏克蘭的克里米亞，2018年克里米亞大橋通車時，蒲亭還大肆宣傳。

● 俄軍陣前換將

在戰場上的一系列挫折招致俄國國內對其部隊發出前所未見的批評之後，莫斯科8日任命了一位新將領蘇羅維基（Sergei Surovikin），以統領其在烏國的攻勢。

蘇羅維基此前曾領導烏克蘭南部的俄國部隊。他也曾參與1990年代塔吉克（Tajikistan）和車臣（Chechnya）的衝突。

本月稍早，烏克蘭軍隊收復烏東戰略重鎮利曼（Lyman）後，車臣共和國領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）呼籲莫斯科將負責烏國戰事的高級將領解職。（編輯：楊昭彥/核稿：陳政一）1111009