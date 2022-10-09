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克里米亞大橋爆炸 蒲亭明天召開聯邦安全會議

2022/10/9 21:54（10/9 22:03 更新）
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連接俄羅斯與併吞領土克里米亞的克里米亞大橋8日發生爆炸，冒出陣陣黑煙。（路透社）
連接俄羅斯與併吞領土克里米亞的克里米亞大橋8日發生爆炸，冒出陣陣黑煙。（路透社）
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（中央社莫斯科9日綜合外電報導）克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統蒲亭將於明天，即連接克里米亞半島和俄羅斯本土的克赤大橋發生大爆炸後兩天，召開並主持聯邦安全會議（Security Council）。

法新社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴俄羅斯當地新聞機構：「明天總統將與聯邦安全會議常任成員舉行會議。」

克赤大橋（Kerch Bridge）發生大爆炸後1天，烏克蘭南部札波羅熱市的住宅區今天凌晨遭到俄羅斯至少12枚飛彈襲擊，死亡人數已增至13人，另有87人受傷，包括10名兒童。

札波羅熱州州長史塔魯克（Oleksandr Starukh）告訴烏克蘭國營電視台，飛彈全是由俄軍戰機所發射。他說，被炸毀的一棟9層公寓大樓，救援行動因瓦礫堆發生大火而變得複雜。

史塔魯克說：「我們迅速把人拉出並救了8個人，但是當大火開始燃燒，由於沒有氧氣，瓦礫堆下的人幾乎沒有存活的機會。」（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1111009

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