更多編輯台推薦新聞：
克里米亞大橋爆炸 重創俄軍烏克蘭南部補給線
國際

克里米亞大橋爆炸 重創俄軍烏克蘭南部補給線

一週大事／北韓射彈飛越日本、印尼足球場踩踏事故、橘高校訪台...
生活

一週大事／北韓射彈飛越日本、印尼足球場踩踏事故、橘高校訪台...

專訪／創作30年後仍覺有趣的故事 川口俊和跨越時空打造感動
文化

專訪／創作30年後仍覺有趣的故事 川口俊和跨越時空打造感動

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

克里米亞大橋爆炸 俄國潛水員查看受損程度

2022/10/9 15:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔9日綜合外電報導）連接遭俄羅斯併吞克里米亞與俄國本土的克里米亞大橋昨天發生大爆炸，俄羅斯潛水員今天查看橋梁受損程度。

路透社報導，橫跨克赤海峽（Kerch Strait）的克里米亞大橋（Crimean Bridge）發生爆炸，烏克蘭官員發表歡欣評論，但並未直接宣稱是烏方所為。

俄羅斯新聞機構援引副總理胡斯努林（Marat Khusnullin）的話說，潛水員今天上午6時（台北時間上午11時）開始工作，預計今天結束前會針對水線上方完成更詳細的調查。

俄羅斯在克里米亞指派的行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）告訴記者：「情況是可控的，令人不快，但並不致命。」

他說，克里米亞半島有1個月的燃料和兩個多月的食物。俄羅斯國防部表示，其在烏克蘭南部的部隊可以透過現有的陸路和海路「充分補給」。

克里米亞大橋是座公路鐵路兩用橋，長19公里，也是連接克里米亞半島與俄羅斯本土的重要戰略通道。俄羅斯2014年併吞原屬烏克蘭的克里米亞，2018年克里米亞大橋通車時，蒲亭還大肆宣傳。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1111009

阿克瑟諾夫
烏克蘭稱克里米亞大橋爆炸應歸咎俄方 俄軍陣前換將 爆炸受創後 克里米亞大橋恢復通車
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族