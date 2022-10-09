克里米亞大橋爆炸 俄國潛水員查看受損程度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔9日綜合外電報導）連接遭俄羅斯併吞克里米亞與俄國本土的克里米亞大橋昨天發生大爆炸，俄羅斯潛水員今天查看橋梁受損程度。

路透社報導，橫跨克赤海峽（Kerch Strait）的克里米亞大橋（Crimean Bridge）發生爆炸，烏克蘭官員發表歡欣評論，但並未直接宣稱是烏方所為。

俄羅斯新聞機構援引副總理胡斯努林（Marat Khusnullin）的話說，潛水員今天上午6時（台北時間上午11時）開始工作，預計今天結束前會針對水線上方完成更詳細的調查。

俄羅斯在克里米亞指派的行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）告訴記者：「情況是可控的，令人不快，但並不致命。」

他說，克里米亞半島有1個月的燃料和兩個多月的食物。俄羅斯國防部表示，其在烏克蘭南部的部隊可以透過現有的陸路和海路「充分補給」。

克里米亞大橋是座公路鐵路兩用橋，長19公里，也是連接克里米亞半島與俄羅斯本土的重要戰略通道。俄羅斯2014年併吞原屬烏克蘭的克里米亞，2018年克里米亞大橋通車時，蒲亭還大肆宣傳。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1111009