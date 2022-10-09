更多編輯台推薦新聞：
克里米亞大橋爆炸 重創俄軍烏克蘭南部補給線
國際

克里米亞大橋爆炸 重創俄軍烏克蘭南部補給線

一週大事／北韓射彈飛越日本、印尼足球場踩踏事故、橘高校訪台...
生活

一週大事／北韓射彈飛越日本、印尼足球場踩踏事故、橘高校訪台...

專訪／創作30年後仍覺有趣的故事 川口俊和跨越時空打造感動
文化

專訪／創作30年後仍覺有趣的故事 川口俊和跨越時空打造感動

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專家：中國揭露全球爆發疫情前 早就開始囤積手術衣與口罩
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭
首頁 / 國際

烏克蘭札波羅熱連夜遭俄飛彈攻擊 至少12死

2022/10/9 17:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔9日綜合外電報導）烏克蘭南部城市札波羅熱（Zaporizhzhia）連夜遭到俄羅斯飛彈攻擊，住宅區一些公寓大樓被命中，至少12人喪生，49人受傷送醫救治，其中包括6名兒童。

路透社報導，札波羅熱州州長史塔魯克（Oleksandr Starukh）表示，俄羅斯接連發動12次飛彈攻擊，一棟9層樓建築部分被毀，5棟住宅大樓被夷為平地，另有更多住宅受損。

史塔魯克在Telegram發文稱，「瓦礫堆下可能還有更多人，現場正在進行救援，目前已有8人獲救。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）證實上述傷亡人數，並矢言追究那些下令發動這次「殘酷無情」攻擊者的責任。

札波羅熱市政府秘書庫爾特夫（Anatoliy Kurtev）今天稍早曾宣稱，飛彈命中住宅區一些建築，造成至少17人喪生。烏克蘭武裝部隊總參謀部則在其臉書專頁上寫道：「俄羅斯占領者整晚心存惡意地攻擊住宅大樓和民用基礎設施。」

路透社無法獨立查證這些報導。

札波羅熱距離被俄軍控制的札波羅熱核電廠約52公里。基輔和莫斯科互相指控對方砲擊這座歐洲最大的核電廠，造成廠內一些建築受損，且令該廠面臨災難性核事故威脅。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1111009

澤倫斯基
歐洲政治共同體首次峰會 44國團結反俄侵略及挺烏克蘭 蒲亭生日前夕 澤倫斯基：烏軍再收復500平方公里[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀