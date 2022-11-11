俄稱自赫松市完成撤退 BBC：行政大樓升烏克蘭國旗[影]

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俄羅斯國防部11日表示，已經從烏克蘭南部戰略重鎮赫松市完成撤軍。圖為烏克蘭部署在鄰近南部赫松地區的前線人員。（路透社）

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（中央社基輔11日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天表示，已經從烏克蘭南部戰略重鎮赫松市完成撤軍。英國廣播公司（BBC）報導，赫松地區行政大樓已經升起烏克蘭國旗。也有報導指出，烏軍已進入赫松市西沿。

法新社報導，俄羅國防部在社群媒體發表聲明指出：「莫斯科時間今天清晨5時，俄羅斯部隊轉進第聶伯河（Dnipro River）左岸作業已經完成。沒有在第聶伯河右岸留下一件軍事裝備及武器。」

對此，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在社群媒體上寫道：「烏克蘭現在正取得另一場重要勝利，證明無論俄羅斯怎麼說或怎麼做，烏克蘭都將勝利。」

經美國有線電視新聞網（CNN）地理定位確認的社群媒體圖像顯示，烏軍今天進入赫松市（Kherson）西部邊沿，可以看到赫松市舒門斯基區（Shumenskyi District）居民圍繞著烏軍。居民也湧入市中心廣場，揮舞並且高舉烏克蘭國旗。

BBC報導，赫松地區行政大樓已經升起烏克蘭國旗。BBC查證過的社群媒體照片顯示，當地也可以看到歐洲聯盟旗幟。（譯者：陳正健/核稿：何宏儒）1111111