傳俄軍邊撤赫松 邊炸電視中心並破壞供暖等設施

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（中央社基輔10日綜合外電報導）根據今天來自烏克蘭南部赫松州（Kherson）的消息，從赫松撤退的俄羅斯軍隊炸毀一座電視廣播中心的一部分，並破壞供暖和電力基礎設施。

路透社報導，烏克蘭非政府組織「大眾媒體機構」（Institute of Mass Information, IMI）援引居民的話表示：「今天白天的時候，俄軍炸毀赫松電視台的廣播中心。我們的熟人說，（電視）塔未受損傷。」

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Malyar）說，俄軍也在摧毀通訊基礎設施。

她在通訊軟體Telegram上寫道：「俄羅斯聯邦在暫時侵占的領土上洗劫我們的博物館，拆除民宅中的Wi-Fi（無線網路）路由器，並對我們的人民施虐。這是無藥可救的文明落後。」

烏克蘭指派的赫松州政府首長亞努什維奇（Yaroslav Yanushevych）在Telegram上表示，俄軍「奪走公共設備，損壞電線，還想在撤退時留下陷阱」。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1111111