G20公報草稿：絕大多數成員國譴責俄烏戰爭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社印尼努沙杜阿15日綜合外電報導）根據20國集團（G20）峰會公報草稿，G20將譴責俄烏衝突帶來經濟衝擊，且「絕大多數成員國強烈譴責」俄烏戰爭，稱其為人類帶來巨大苦難，並使全球經濟脆弱性惡化。

法新社在印尼峇里島G20峰會期間看到的公報草稿也將呼籲延長與俄羅斯簽訂、將於19日到期的烏克蘭榖物出口協議。

草稿寫道：「今年，我們也目睹了烏克蘭戰爭對全球經濟帶來的進一步不利影響。」

草稿還說，各國「重申各自的國家立場，大多數成員國強烈譴責烏克蘭戰爭」。「它正在造成巨大的人類苦難，並惡化全球經濟現有的脆弱性。」

草稿提到，G20內部雖有「其他看法」且「G20並非解決安全問題的論壇」，但成員國承認，安全問題可能「對全球經濟帶來重大後果」。

俄羅斯對烏克蘭8個月來的入侵導致全球糧食及能源價格災難性飆升，讓數以百萬計人陷入貧窮，對一些人來說更升高了爆發饑荒的恐懼。

烏克蘭是全球最大榖物生產國之一，俄羅斯入侵曾讓烏克蘭2000萬噸榖物卡在港口，直到7月透過聯合國和土耳其斡旋敲定協議，使榖物運送船得以安全通行。

這份協議將於19日到期，公報草稿呼籲讓協議「完全、及時並持續落實」。

公報草稿警告，「如今不該是戰爭的時代」。這份公報草稿仍須經過G20領袖批准，才能於明天峰會閉幕時正式對外公布。G20成員國包括俄羅斯。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發表可能在烏克蘭動用核武的黑暗言論後，公報草稿稱使用或揚言動用核武是「不被接受的」。（譯者：李佩珊/核稿：戴雅真）1111115