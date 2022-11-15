G20峰會 印度總理莫迪籲俄烏停火

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（中央社記者林行健新德里15日專電）印度總理莫迪今天在20國集團（G20）峰會上致詞時重申，盼見烏克蘭戰火停止、以外交手段化解衝突，但印度在聯合國大會要求俄國對烏克蘭進行戰爭賠償的表決上仍投棄權票。

第17屆G20峰會15、16日在印尼峇里島舉行，莫迪（Narendra Modi）上午出席糧食及能源安全討論場次時發表致詞。

根據印度總理府公布的致詞稿，莫迪表示，在上一個世紀，第2次世界大戰對世界造成浩劫，之後各國領袖開始認真追求和平，如今各方也應找出讓烏克蘭這片土地回歸停火之道，以外交手段解決衝突。

他說：「這一刻，大家必須展現具體、集體的決心，來確保世界的和平、和諧及安全。」

莫迪已多次表達希望烏克蘭戰爭能立即停歇，各方透過對話及外交手段來解決爭端，他今年9月在烏茲別克出席上海合作組織（SCO）高峰會時，也曾當面向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）提出這項呼籲。

另方面，聯合國大會14日要求建立機制讓俄羅斯針對俄烏戰爭進行賠償的決議案進行表決，印度一如既往地不願選邊站，投下棄權票。決議案最後以94國贊成、14國反對、73國棄權的表決結果過關，但並無約束力。

印度駐聯合國常任代表坎博吉（Ruchira Kamboj）在表決會上說明，各國應客觀考慮這樣的決議案是否有助解決衝突，並質疑建立賠償機制的法律基礎。

她說，決議案將成為先例，而一個欠缺法律基礎的決議案，會影響聯合國及國際經濟體系未來的運作。

俄羅斯今年2月入侵烏克蘭，印度政府迄今尚未公開點名譴責俄羅斯，也未參與西方陣營對俄羅斯發起的經濟制裁。印度部分觀察人士認為，新德里看似中立，實際上是傾向莫斯科。

雖然印度近年來與美國及西方陣營愈走愈近，但俄羅斯也是印度在軍事及能源安全上的長期夥伴，因此印度在不結盟思維以及戰略自主的政策方向之下，一直嚐試在各方之間維持微妙平衡。（編輯：韋樞）1111115