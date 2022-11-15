艾班尼斯會習近平談貿易人權議題 盼澳中關係穩定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨15日綜合外電報導）澳洲總理艾班尼斯今天與中國國家主席習近平會談後表示，他與習近平討論了貿易與人權議題，這次會談是中澳兩國邁向穩定關係的重要一步。

路透社報導，艾班尼斯（Anthony Albanese）與習近平在印尼峇里島（Bali）舉行的20國集團（G20）峰會進行場邊會談。這是2016年以來澳洲總理及中國國家主席首次舉行正式雙邊會談。

艾班尼斯在會談前表示，中國及澳洲需要努力建立穩定及繁榮的印太地區，他期待與中國展開建設性對話。他在會後發布聲明說：「這是中澳兩國邁向穩定關係的重要一步。」

他在記者會中指出：「澳洲希望與中國保持穩定關係。我們之間有重大歧見要處理，但若我們進行對話，並且能夠在彼此尊重和坦誠的情況下進行建設性會談，情況一定會更好。」

針對中國對澳洲實施的貿易禁運措施，他表示也提出了澳方的立場，並和習近平做了正面積極的討論。

這場會議適逢澳中兩國致力改善關係之際，先前雙方因為貿易、台灣、人權及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源等爭議而關係緊張。

另一方面，習近平今天則呼籲「改善」及「發展」雙方惡化的關係。他表示，兩國先前的友好關係「值得珍惜」。

習近平表示：「我們應改善、維持及發展我們的關係，因為這符合兩國人民的根本利益。」

法新社指出，這次談話僅持續32分鐘，但標誌著外交上的重大轉變。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1111115