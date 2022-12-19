澳中關係改善 澳外長黃英賢將訪中國

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（中央社雪梨19日綜合外電報導）澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，外交部長黃英賢（Penny Wong）本週將赴中國訪問。路透社指出，這表明澳洲與中國之間的外交關係有所改善。

路透社報導，12月21日適逢澳中建交50週年，黃英賢當天將與中國外交部長王毅會面，並舉行第6次澳中外交與戰略對話。這將是澳洲政府部長2019年以來首度訪問北京。

艾班尼斯在聲明中表示：「澳洲尋求與中國建立穩定的關係。我們將在力所能及的地方合作，在必要時發出不同意的聲音，並從國家利益出發進行互動。」

近年來，澳洲與其主要貿易夥伴中國的外交關係惡化。在澳洲呼籲對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源展開國際調查後，中國對澳洲出口產品實施制裁。

澳洲前自由黨政府禁止中國電信公司華為（Huawei）參與澳洲5G網絡建設，也激怒了北京當局。

儘管中國對澳洲的貿易制裁仍然存在，艾班尼斯和中國國家主席習近平上個月在峇里島舉行的20國集團（G20）會議期間會面，代表兩國關係解凍。

澳洲商業理事會（Business Council of Australia）國際參與委員會主席史密斯（Warwick Smith）表示，商界歡迎黃英賢訪問中國。

史密斯告訴路透社：「這趟訪問是為了慶祝與中國建交50週年，意義在於它不是在會議中進行的會面，而是在北京舉行的實體會議，受到兩國政治圈的歡迎，當然也受到商界歡迎。」

他說，因為中國爆發COVID-19疫情，因此不會有商業代表團與黃英賢同行。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1111219