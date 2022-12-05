澳廣：澳洲國會近3年首組團訪台 總理刻意淡化

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澳洲廣播公司報導，澳洲朝野兩黨6名聯邦議員將抵台訪問，但總理艾班尼斯（圖）淡化他們的訪台行。（中央社檔案照片）

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（中央社台北5日電）澳洲廣播公司（ABC）今天報導，澳洲朝野兩黨6名聯邦議員將抵台訪問，這是2019年以來首個訪台的澳洲國會團，但總理艾班尼斯說，澳洲國會議員訪台並不罕見。

報導說，此行訪台由自由黨議員巴克霍茲（Scott Buchholz）率團，成員包括前副總理喬伊斯（Barnaby Joyce），以及其他兩名聯盟後座議員和兩名工黨議員。

艾班尼斯（Anthony Albanese）淡化他們的訪台行，說議員訪問台灣並不罕見，因「長期以來一直有後座議員訪問台灣」，並說：「這不是政府訪問。在涉及中國和支持台灣維持現狀的問題上，兩黨的立場仍然是一致的。」

被問到國會議員訪台的意圖，艾班尼斯則說他沒有參與，並說：「我不知道，我不去。」

澳廣報導指出，由於此行的政治敏感性，若干訪台議員不願過於高調，但他們說，澳洲與北京和台北保持密切的關係，並支持亞太地區的民主很重要。

訪台的一名成員表示，已就此行告知政府和在野黨，並稱雙方都表示「支持」。

當前正是各方關注澳中關係解凍改善之際，目前中國方面尚未對澳洲國會議員訪台發表評論，澳洲前總理艾波特（Tony Abbott）去年訪台期間，曾招致中國強烈批評。

澳廣駐台記者伯特爾斯（Bill Birtles）報導說，台灣政府可能會遊說訪台的澳洲國會代表團，支持台灣加入「跨太平洋夥伴關係全面進步協定」（ CPTPP CPTPP 小百科 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。

內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。

成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。

緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效，其中8國已完成批准程序（墨、日、星、紐、加、澳、越、秘），另有3國尚未完成批准（汶、智、馬）。 資料來源：經濟部國際貿易局 看更多 關閉 ）。目前北京和台北都申請加入。

上個月艾班尼斯會晤中共領導人習近平後3天，暗示「極不可能」支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），並說CPTPP是給「公認的」（recognised）國家參與，而非經濟體。

當時澳廣報導，艾班尼斯的說法與CPTPP規範有矛盾；CPTPP規範裡並無國家狀態是申請加入的前提。

翻閱CPTPP有關於申請加入章節，明文規定「任何國家或個別關稅領域均可加入」；澳廣認為這個定義顯然台灣適用。

澳洲國立大學學者赫斯科維奇（Benjamin Herscovitch）指出，雖然目前為止的CPTPP成員均為國際公認的主權國家，但毫無台灣不能成為CPTPP成員的道理。

澳洲影子內閣外長伯明罕（Simon Birmingham）更指責艾班尼斯的講法大錯特錯，「他似乎不知道或不瞭解，台灣是世貿組織（WTO）的完整成員，跟其他成員無二致」。

艾班尼斯第一時間說法招致各方批評後，後來藉接受澳廣訪問時做出澄清，指澳洲各黨對支持台灣加入的立場未變。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111205