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澳總理稱受承認國家才能入CPTPP 外交部：要求澄清

2022/11/18 16:48（11/18 17:36 更新）
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澳洲總理艾伯尼斯（前）18日表示，僅有受承認國家可加入CPTPP。（圖取自twitter.com/AlboMP）
澳洲總理艾伯尼斯（前）18日表示，僅有受承認國家可加入CPTPP。（圖取自twitter.com/AlboMP）
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（中央社記者游凱翔台北18日電）針對澳洲是否支持台灣加入CPTPP，澳洲總理艾伯尼斯今天受訪表示，僅有受承認國家可加入，外交部對此表示，此說法與加入規定不同，已透過駐處向澳洲政府要求澄清原意，以免誤解。

外交部發言人歐江安下午告訴中央社記者，有關澳洲總理艾伯尼斯（Anthony Albanese）今天在泰國出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會，針對媒體詢問澳洲是否支持台灣加入CPTPP時，答覆「僅有受承認的國家可加入CPTPP」（CPTPP is a relationship between nation states that are recognised），這說法和CPTPP入會資格的相關規定有所不同，外交部已透過台灣駐澳洲代表處及澳洲駐台代表機構，向澳洲政府要求澄清原意，以避免外界誤解。

歐江安指出，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）對符合其高標準的所有經濟體皆採取開放態度。根據2019年CPTPP執委會對新成員加入的決定，CPTPP新成員的加入是以共識決定，有意申請經濟體須向存放國提交正式入會申請。

歐江安提到，中華民國台灣不只是主權獨立國家，更是先進的自由民主政體及經濟高度發展的獨立經濟實體。台灣已於2021年9月22日正式向CPTPP協定存放國紐西蘭遞交CPTPP申請函，並持續推動依據CPTPP新會員入會程序完成後續作業，目前沒有任何CPTPP的11個會員國質疑台灣申請加入CPTPP的資格條件。

歐江安指出，台灣正式提交入會申請後，美國、日本等國均公開肯定台灣在履行國際承諾的表現，並指出台灣共享的民主價值應是CPTPP成員國納入新會員決策的重要考量。

此外，澳洲聯邦參眾兩院「外交、國防暨貿易聯席委員會」，經跨黨派議員一致同意，於今年2月10日發布調查報告，建議澳洲政府與CPTPP合作，鼓勵（encourage）並促成（facilitate）台灣、英國與韓國入會，並同步啟動台澳自由貿易協定（FTA）談判。

而台灣是澳洲第7大貿易夥伴及第6大貨品出口市場，過去5年雙邊貿易額持續以10%幅度穩定成長，2021年成長幅度更高達66%，台澳雙邊貿易總額達245億澳元。

歐江安說，如同澳洲，台灣一向支持以規則為基礎的國際貿易體制與自由開放市場，並認同CPTPP高標準、高品質的經貿規範，實現達成永續及包容性經濟發展的目標；台灣已準備多時，完成法規調整，並有信心已經符合CPTPP規範。

歐江安強調，台灣加入CPTPP，必將有助持續深化、廣化台灣與澳洲及所有會員體互惠互利的經濟合作與投資關係，且台灣與澳洲共享民主、人權及法治等普世價值，堅持自由市場理念、反對經濟脅迫，並致力維護以規則為基礎的國際秩序。（編輯：林興盟）1111118

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