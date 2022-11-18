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澳媒：澳洲總理暗示不支持台灣入CPTPP

2022/11/18 16:44（11/18 17:36 更新）
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澳洲媒體18日報導，總理艾班尼斯在APEC會議時暗示澳洲「極不可能」支持台灣加入CPTPP。（圖取自facebook.com/AlboMP）
澳洲媒體18日報導，總理艾班尼斯在APEC會議時暗示澳洲「極不可能」支持台灣加入CPTPP。（圖取自facebook.com/AlboMP）
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（中央社雪梨18日綜合外電報導）澳洲媒體今天報導，總理艾班尼斯在APEC會議時暗示澳洲「極不可能」（very unlikely）支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，艾班尼斯（Anthony Albanese）在曼谷參加亞太經合會（APEC）時稱CPTPP是給「公認的」（recognised）國家參與，而非經濟體。

他說：「CPTPP是獲公認國家之間的關係，台灣在這裡（APEC）只是一個經濟體。」

CPTPP前身為「跨太平洋夥伴協定」（TPP），美國在總統川普任內退出後，剩餘11個成員國繼續推動成立並改稱為CPTPP。

CPTPP於2018年12月生效，共有11個成員國包含日本、澳洲、加拿大、紐西蘭和墨西哥等。中國與台灣都推動申請加入，而澳洲在前總理莫里森（Scott Morrison）任內對支持台灣加入持歡迎態度。（譯者：陳亦偉）1111118

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