加拿大關注台海 曾厚仁稱台灣有難將損加國利益

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駐加拿大代表曾厚仁（右4）1日出席加國聯邦眾議院加中關係特別委員會「加臺關係」專題研究首場聽證會，曾厚仁會中接受議員輪流提問，並於會後與現場跨黨派議員合影。（駐加拿大台北經濟文化代表處提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 111年11月6日

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（中央社記者程愛芬溫哥華5日專電）加拿大政府即將公布「印太戰略」，駐加拿大代表曾厚仁在加國眾議院談台海局勢，呼籲加拿大支持台灣，因為台灣若有難，將傷害加拿大利益。

加拿大「多倫多星報」（Toronto Star）亦刊登曾厚仁專訪，聚焦台加關係的重要性。

曾厚仁1日應邀出席加國眾議院加中關係特別委員會召開的「加台關係」專題研究首場聽證會。跨黨派眾議員皆關心中國國家主席習近平大權獨攬後的台海局勢動向，憂慮中國武力犯台。曾厚仁說：「毫無疑問中國將以強勢手段處理台灣問題，唯一的問題只是何時出手。」

要抵禦中國威權主義擴張與崛起，更需要理念相近的夥伴共同合作，因此曾厚仁籲請加國政府加速推動「台加投資促進及保障協議」（FIPA），並公開支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），藉此協助台灣有更多能量提升國防戰備能力。

曾厚仁亦呼籲加國政府支持維護印太區域和平、反對中國片面改變現狀與進行軍事恫嚇，及持續支持台灣國際參與等三大訴求。

駐加拿大代表曾厚仁大使接受「多倫多星報」專訪，呼籲加拿大和理念相近國家團結挺台，因為台灣晶片產業與加拿大經濟息息相關，民主台灣亦符合加拿大價值觀。 （駐多倫多經濟文化辦事處提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 111年11月6日

加拿大主流媒體「多倫多星報」4日也以「台灣駐加代表呼籲強化台加關係，確保穩定的晶片供應 （ Taiwan wants stronger ties with Canada. Better relationship could ensure stable supply of chips, representative says）為題，在網路與報紙兩大頁面，大篇幅刊出專訪曾厚仁的文章。

文中提到，中國和台灣之間日益緊張的局勢，持續威脅加拿大對台灣半導體的依賴，晶片供應緊縮正危害加拿大汽車和科技行業。

因為「台灣生產全球65%的電子晶片和近90%的先進晶片，這些晶片為超級計算機、自動駕駛汽車和軍隊使用的人工智能提供動力。根據駐加代表處的數據，加拿大2020年從台灣進口超過50億加幣（約新台幣1187億元）產品，向台灣出口約17億加幣（約新台幣403億元），其中包括農產品、原材料和汽車。」

曾厚仁在訪問中強調，如果中國發動戰爭，加拿大半導體供應將可能被切斷，其汽車、電腦和電話都需要電子晶片運作，此將影響加國重要經濟產業和日常產品供應，因此深化台加經貿關係非常重要。「我們需要促進加拿大和台灣的關係，在面臨地緣政治威脅時，我們需要更多動力。」

文章提到，由於加拿大是全球前12大汽車生產國之一，目前正積極拓展電動汽車市場，加拿大需要確保台海局勢穩定，如此晶片供應才不會緊縮，否則將嚴重影響汽車產量。

曾厚仁說：「加拿大在人工智能設計方面很強大，而台灣非常擅長製造晶片，我們可以將晶片運用到加拿大的設計中。一輛普通的汽油車需要18個晶片來運作，而電動汽車需要250個晶片，電動汽車領域是兩國可以合作的地方。」

文章並提到，今年1月，台灣行政院政務委員鄧振中與加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）舉行雙邊視訊會議，啟動FIPA探索性討論。曾厚仁希望兩國儘快落實FIPA的談判，也期盼加拿大協助台灣加入CPTPP。（編輯：韋樞）1111106