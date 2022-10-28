奧克蘭商務活動 陳詠韶籲紐西蘭挺台加入CPTPP
2022/10/28 20:28（10/28 20:46 更新）
紐西蘭台灣商會與紐西蘭台灣經貿協進會26日於奧克蘭（Auckland）合辦「聚焦台灣」（Focus Taiwan）商務推廣活動。（駐奧克蘭辦事處提供）中央社記者丘德真雪梨傳真 111年10月28日
（中央社記者丘德真雪梨28日專電）紐西蘭台灣商會與紐西蘭台灣經貿協進會26日於奧克蘭舉辦「聚焦台灣」商務推廣活動，奧克蘭辦事處處長陳詠韶致詞時呼籲紐西蘭政府，支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。
陳詠韶表示，台灣在全球疫情考驗下經貿表現亮眼，各項國際評比傲人，台灣堅韌的力量與努力成果獲世界肯定，包括19項產品位居全球第一，半導體與高科技在全球供應鏈居領袖地位。
陳詠韶提到，未來台灣將持續推動六大核心戰略產業及新南向政策，深化台灣的優勢與區域連結。
陳詠韶認為，台、紐在FTA互惠互利的基礎上應把握商機加強合作；她強調台灣力行多年準備，符合CPTPP入會的高標準規範，呼籲紐國政府支持台灣加入CPTPP。（編輯：林憬屏）1111028
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