台秘經濟聯席會 秘魯工商界支持台灣入CPTPP

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第15屆台秘經濟聯席會議20日召開，外交部次長俞大㵢以貴賓身分預錄短片致賀「第15屆台秘經濟聯席會議」在秘魯召開，盼台秘雙方未來持續深化合作。（駐秘魯代表處提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 111年10月23日

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（中央社記者唐雅陵聖保羅22日專電）外交部及國經協會日前赴利馬舉行「第15屆台秘經濟聯席會議」，外交部次長俞大㵢強調，台灣加入CPTPP後，雙邊貿易品可關稅抵免，大幅增加秘魯企業與農民利潤，利馬商會公開表達支持。

由外交部國際合作暨經濟事務司副司長邱陳煜及中華民國國際經濟合作協會副理事長洪慶忠帶領「經濟合作暨商機考察團」，18日至22日訪問秘魯並於20日與利馬商會共同召開「第15屆台秘經濟聯席會議」。

俞大㵢預錄短片祝賀會議成功，並強調秘魯為台灣在拉美的第5大貿易夥伴，兩國經濟具高度互補性，未來可持續深化合作。

俞大㵢指出，台秘雙方長年在世界貿易組織（WTO）與亞太經濟合作（APEC）會議架構下頻密互動，台灣正積極推動加入由秘魯等11國成立的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），加入後台秘雙邊貿易品項可受益關稅抵免，大幅增加秘魯企業與農民利潤，期盼秘魯各界支持台灣，強化台秘互利雙贏的良善循環。

利馬商會（CCL）會長勒加利（Rosa Bueno de Lercari）則公開表達支持台灣加入CPTPP，也呼籲秘魯政府支持台灣參與，增進兩國經貿往來。

勒加利指出，秘魯企業踴躍出席這次會議為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後首次，彰顯台灣在秘人心中的優質形象，以及業界對擴大與台灣貿易互動的積極態度。

秘魯國會外貿暨觀光委員會主席泰利歐（Edgar Tello）與近200名企業人士與會，展現秘魯業界對台灣市場的興趣及擴大雙方在疫後經貿交流的高度意願。泰利歐亦肯定台灣經濟繁榮，以及與台灣增進往來對秘魯經貿成長的正面助益。

駐秘魯代表張幼慈致詞感謝利馬商會對台灣申請加入CPTPP的堅定支持，重申台灣有能力、亦願為秘魯後疫情時代經濟振興做出更多貢獻。

秘魯國家電視台（TV Perú）特別派員到場採訪並訪問駐秘魯代表張幼慈，另有多家平面及新媒體報導訪團消息，利馬鬧區大型看板亦見秘魯前三大工商協會聯名歡迎台灣考察團看板。

考察團為深入瞭解疫後投資利基還拜會秘魯全國工業總會（SNI）及出口商協會（ADEX），聽取秘魯外貿暨觀光推廣協會（PROMPERU）簡報。

工總會長沙拉薩（Jesús Salazar）明確表達支持台灣加入CPTPP，出口商協會會長培瑞斯（Julio Pérez）亦肯定CPTPP在關稅抵免領域的功效，另強調政治不應介入民間經濟活動，希望秘魯官方以更宏觀的經貿視角加強與台灣往來。

旅居秘魯的鄧氏集團、華碩、萬海等多家僑商與台企分公司就地參團，產業領域涵蓋高科技、物流、通訊、運輸、農產、海鮮、魚粉、飼料、菸酒品、穀物等，廣受業界與媒體關注。

考察團還參加台北市進出口商業同業公會與外交部合辦的「中南美洲產品視訊採購洽談會」聯合開幕典禮、與秘商一對一媒合會及參觀工業區等，業界對秘魯疫後經濟前景抱持樂觀看法並認為市場潛力無窮。（編輯：韋樞）1111023

外交部國經司副司長邱陳煜（右1）、國經協會副理事長洪慶忠（右2）、秘魯國會外貿暨觀光委員會主席泰利歐（右3）、利馬商會會長勒加利（中）、駐秘魯代表張幼慈（左3）等人，20日出席「第15屆台秘經濟合作會議」開幕式。（駐秘魯代表處提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 111年10月23日

第15屆台秘經濟聯席會議20日召開，國經協會副理事長洪慶忠（前排左1）、外交部國經司副司長邱陳煜（前排左2）、駐秘魯代表張幼慈（前排右2）等與秘魯工業總會會長沙拉薩（前排中）合影。（駐秘魯代表處提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 111年10月23日