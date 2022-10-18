中國等經濟體CPTPP入會案 李顯龍：尚未有共識

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩新加坡18日專電）新加坡今年擔任「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）輪值主席國，總理李顯龍今天表示，中國等經濟體已申請加入，CPTPP成員國對此尚未形成共識，「但我們會繼續進行程序」。

CPTPP目前有11個成員國，包括日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利與馬來西亞。台灣、中國都已申請加入，相關進度受矚。

赴澳洲出席星、澳領導人年度會議的李顯龍今天與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會面後舉行聯合記者會。對於媒體問及新加坡支持中國加入CPTPP但澳洲態度則較為保留，李顯龍回應表示，若中國能加入CPTPP，那是好事；當然中國必須完全符合協定要求，就他看來，「這是有可能的」。

他也說，中國若要加入CPTPP，需要現有會員國都達成共識。中國已申請加入，還有其他申請者，「我不認為目前已有共識，不過我們會持續進行程序」。

CPTPP第6次執委會8日在新加坡舉行。會後部長聯合聲明指出，英國入會申請案將做為先例，對推進協定高標準的規則至關重要；同時也會持續評估其他有意加入的經濟體能否符合高標準。

針對英國入會案，CPTPP已成立「英國加入工作小組」。而在英國提出申請後，中國、台灣、厄瓜多及哥斯大黎加也陸續申請加入CPTPP。（編輯：韋樞）1111018