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主計總處：前9月台灣對CPTPP會員國出口值年增2成

2022/10/17 11:18（10/17 11:58 更新）
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根據主計總處國情統計通報，今年前9月台灣對CPTPP會員國的貨品出口值年增23.8%、進口值年增14.9%。圖為一艘貨櫃船停靠在高雄港。（中央社檔案照片）
根據主計總處國情統計通報，今年前9月台灣對CPTPP會員國的貨品出口值年增23.8%、進口值年增14.9%。圖為一艘貨櫃船停靠在高雄港。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北17日電）台灣積極爭取加入CPTPP，儘管結果尚未出爐，台灣與CPTPP會員國經貿往來已日益密切。根據主計總處國情統計通報，今年前9月台灣對CPTPP會員國的貨品出口值年增23.8%、進口值年增14.9%。

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP

CPTPP 小百科

  • 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。
  • 內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。
  • 成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。
  • 緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效，其中8國已完成批准程序（墨、日、星、紐、加、澳、越、秘），另有3國尚未完成批准（汶、智、馬）。

資料來源：經濟部國際貿易局

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）是個綜合性自由貿易協定，2018年由11個會員國共同簽署生效，會員國包括日本、馬來西亞、新加坡、越南、汶萊、加拿大、墨西哥、智利、秘魯、澳大利亞及紐西蘭，2021年CPTPP會員國國內生產毛額（GDP）合占全球達12.2%。

主計總處國情統計通報引用財政部統計，指出台灣與CPTPP會員國經貿往來相當密切，近5年台灣對CPTPP會員國的貿易值約占台灣貿易總值2成5，其中出口值占20.7%至21.8%，進口值占28.4%至29.6%；今年1至9月貿易值占25.4%，較去年同期增加0.7個百分點。

去年台灣對CPTPP會員國出口值949.9億美元，年增33.0%，近5年平均年增9.3%；主要出口貨品以電子零組件413.2億美元、占43.5%較高，基本金屬及其製品、資通與視聽產品則分別為83.1億元與78億美元。

對CPTPP會員國出口值與2016年相較，可以發現以電子零件增170.8億美元最多。此外，今年1至9月出口值855.6億美元，續增23.8%，也以電子零組件成長28.4%、基本金屬及其製品成長21.3%較多。

進口方面，去年台灣自CPTPP會員國進口值為1086.1億美元，年增30.0%，近5年平均年增9.9%。

主要進口貨品以電子零組件252.0億美元、礦產品160.4億美元、機械148.4億美元為主；與2016年相比，以電子零件增118.8億美元、礦產品增85.0億美元較多。

今年1至9月進口值911.1億美元，續增14.9%，以礦產品成長77.5%較多，機械也成長9.7%。（編輯：潘羿菁）1111017

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