台美啟動21世紀貿易談判 鄧振中：抗拒中國經濟脅迫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台美18日宣布啟動21世紀貿易倡議談判，行政院政務委員、經貿總談判代表鄧振中說，啟動談判對台灣有多項好處。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北18日電）台美今天宣布啟動21世紀貿易倡議談判，行政院政務委員、經貿總談判代表鄧振中說，啟動談判對台灣有多項好處，包含擴大鳳梨、蘭花等農產品出口美國，以及共同討論如何抗拒中國對世界各國的經濟脅迫。

鄧振中今天在行政院記者會上表示，台灣期望9月舉行首次會議、採實體舉行，但仍需與美方確認；包含貿易便捷化、中小企業等議題預計將會端上首輪談判桌，雙方目標就是盡快就若干部分達成協議，進而簽署協定

鄧振中說，雖然無法預期何時能完成談判，但是台美的企圖心都很高；至於陸續談判完成的議題，將採取包裹簽署協議，或是個別簽署，鄧振中表示，尚未定案。

鄧振中強調，台美啟動談判對台灣有多項好處，包括第一，透過協定的簽署，加速雙方法規調和、協調，深化台美經貿關係，等到美國行政部門獲授權可以對外談關稅時，等於台灣已經朝簽署自由貿易協定（FTA）做好妥善準備。

第二，倡議談判採高標準，這將提升台灣在新世代的競爭力，可以吸引更多外資、美資、技術到台灣投資，提升台灣經濟層次。

第三，提升台灣的經濟層次，鄧振中強調，假設台灣對勞工與環境保護更周到、國際形象更好，會有更多機會參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等國際經貿組織。

第四，台美可以討論如何共同抗拒來自第三國經濟脅迫，因為目前對多國實施經濟脅迫的就是中國，對象包含美國、台灣，這對世界經貿秩序傷害很大。

第五，討論貿易便捷化有望擴大台灣農產品、加工食品出口機會，他說，未來若能加速通關文件、審查，將檢疫檢驗規範一致等，農產品出口就不用經過多重檢驗，讓鳳梨、加工後的肉製品以及蘭花可以擴大銷往美國。

鄧振中表示，其餘相關題目討論也都跟台灣的國家政策吻合，過去2個多月已與20多個相關部會做了很多演練，台灣了解談判要小心謹慎、妥善準備，但也盼早日獲得預期目標。

另外，鄧振中說明台美21世紀貿易倡議與台美貿易暨投資架構協定（TIFA）著重的面向不同，TIFA比較像是個案處理，台美21世紀貿易倡議的談判則是著重在體制面與協定面，兩者將會並進，但今年TIFA的會議時間尚未討論。

台美6月1日啟動21世紀貿易倡議，議題包含貿易便捷化、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業，以及非市場經濟等11項；行政院經貿談判辦公室與美國貿易代表署（USTR）台北時間今天上午，分別宣布正式啟動21世紀貿易倡議談判。（編輯：林淑媛）1110818