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台美21世紀貿易談判正式啟動 首輪預計秋天登場

2022/8/18 08:48（8/18 09:08 更新）
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美國貿易代表署17日晚間宣布，正式與台灣啟動21世紀貿易倡議談判。（中央社檔案照片）
美國貿易代表署17日晚間宣布，正式與台灣啟動21世紀貿易倡議談判。（中央社檔案照片）
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（中央社記者徐薇婷華盛頓17日專電）美國貿易代表署（USTR）今晚宣布，正式與台灣啟動21世紀貿易倡議談判，將聚焦貿易便捷化、反貪腐、中小企業等11個領域，首輪談判預計今年秋天初登場。

美台6月1日啟動「21世紀貿易倡議

台美21世紀貿易倡議是什麼？

台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。

倡議針對11項議題，包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業與非市場經濟。

首次會議預定2022年6月27日當週在美國華府舉行。

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」，尋求在倡議下研擬「野心勃勃的談判路徑」；雙方6月底在華府召開首場會談，原訂出席的行政院政務委員鄧振中因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）改採視訊出席，駐美代表蕭美琴則親自前往USTR參加會議。

經過2個多月準備，USTR今晚發布新聞稿表示，美國在台協會（AIT）及駐美代表處今天就談判任務達成共識，美台正式啟動談判程序，首輪談判預計今年初秋舉辦。

美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）在新聞稿中表示，今天與台灣在美國在台協會（AIT）及駐美代表處架構下啟動談判，這將深化美台貿易投資關係、推進雙方基於共享價值的共同貿易優先事項，並為勞工企業促進創新、具包容性的經濟成長。

畢昂奇指出，美國打算為11項貿易談判領域，尋求能達成高標準承諾及有意義成果的「野心勃勃計畫」；這些領域將有助打造一個更公平、繁榮及具韌性的21世紀經濟。

根據USTR提供的資料，談判任務共囊括11個領域，包括貿易便捷化、良好法規實務、反貪腐、中小企業、農業、標準、數位貿易、勞工、環境、國營企業，及非市場政策與實務。

USTR指出，未來談判期間，美國行政部門會持續與國會及主要利害關係人協商，包括勞工、企業、環保團體等。（編輯：韋樞）1110818

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