台美貿易倡議談判在即 政院經貿辦展開公眾意見徵詢

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（中央社記者曾智怡台北17日）台美近日將展開21世紀貿易倡議談判，行政院經貿辦在公共政策網路參與平台啟動為期1個月的公眾意見徵詢，做為日後推動本倡議的參考，目標是談判完成後，簽署高標準且具有經濟意義的貿易協定。

台灣和美國6月1日宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，經貿辦說明，此倡議是關於如何建構台美在本世紀貿易關係的計畫，在這個計畫之下，台灣和美國將展開貿易談判，目標是在談判完成後，雙方能簽署高標準且具有經濟意義的貿易協定。

「台美21世紀貿易倡議」除了將增進雙方政府之間的關係，使彼此的貿易政策及法規能有更多協調之外，也將便利雙方廠商之間的貿易及投資活動，增加彼此的出口。

經貿辦表示，在美國政府暫時缺乏國會進行關稅談判授權的情況下，「台美21世紀貿易倡議」將暫時不處理調降關稅的問題，雙方目前將先展開11項談判貿易議題。

包含貿易便捷化、制定法規的原則、農業、反貪汙、協助中小企業貿易、掌握數位貿易所帶來的利益、推廣以勞工為中心的貿易、支持環境及氣候行動、標準、國營事業、非市場經濟政策及措施。

經貿辦指出，儘管本項倡議暫不處理關稅議題，但前述議題討論的結果，將對未來台美雙方的經貿互動建立更堅實的法律基礎，待未來時機成熟，可發展成為完整的自由貿易協定。

台美經貿關係十分密切，美國是台灣第2大貿易夥伴，台灣是美國第8大貿易夥伴，根據海關統計，2021年台美雙邊貨品貿易金額達1048億美元。在投資方面，近5年相互投資金額較2012年至2016年增加逾2倍，預期雙方貿易及投資金額將持續成長。（編輯：潘羿菁）1110817