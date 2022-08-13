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台海緊張升高 蕭美琴呼籲北京和平解決分歧

2022/8/13 09:16（8/13 09:21 更新）
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北京大規模軍演，升高台海緊張，駐美代表蕭美琴於美東時間12日呼籲北京克制，不應以動武方式處理政治不同主張，應和平解決分歧。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年8月13日
北京大規模軍演，升高台海緊張，駐美代表蕭美琴於美東時間12日呼籲北京克制，不應以動武方式處理政治不同主張，應和平解決分歧。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年8月13日
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（中央社記者江今葉華盛頓12日專電）面對北京大規模軍演，升高台海緊張，駐美代表蕭美琴今天呼籲北京克制，不應以動武方式處理政治不同主張，應和平解決分歧。

蕭美琴出席雙橡園台灣當代藝術展開幕儀式時接受媒體訪問，談及近來備受國際關注的中國在台灣周遭大規模軍演，造成台海緊張局勢升高。

中國對於美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的「不理性與不合理」反應，蕭美琴表達遺憾，並呼籲中國克制，不應以動武方式處理不同的政治主張。

蕭美琴表示，北京連日來威嚇台灣的軍事演練範圍與強度有所增加，擔憂影響區域和平穩定。台海地區是世界經濟貿易非常重要的要道，任何動盪都會對全世界造成一定程度影響，中國也會受到影響。她再次呼籲中國應以大國風範，以穩健、和平方式處理政治分歧。

對於白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）透露未來數天會宣布台美貿易談判路線圖，蕭美琴表示，6月台美宣布啟動「21世紀貿易倡議」後，雙方持續追蹤進度。美國貿易代表署（USTR）在經過第一輪包含徵詢各方利益相關者與內部討論，以及與台灣談判代表、產業界意見交換後，雙方商定盡速啟動第一輪談判，希望就這些議題盡速取得共識。她說期盼談判過程順利。（編輯：馮昭）1110813

雙橡園台灣當代藝術展於當地時間12日舉辦開幕儀式，共展出8名藝術家的11件作品。參展藝術家優席夫（左）向駐美代表蕭美琴（右）等與會嘉賓介紹作品。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年8月13日
雙橡園台灣當代藝術展於當地時間12日舉辦開幕儀式，共展出8名藝術家的11件作品。參展藝術家優席夫（左）向駐美代表蕭美琴（右）等與會嘉賓介紹作品。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年8月13日
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