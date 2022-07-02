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鄧振中拜會USTR 商談貿易倡議下階段進行

2022/7/2 09:44（7/2 10:01 更新）
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行政院政務委員鄧振中（右2）美東時間6月30日拜會美國副貿易代表畢昂奇（左2），商談台美21世紀貿易倡議下階段的進行。左1為美國在台協會經貿商務總監洪士杰，右1為駐美代表處經濟組長胡啟娟。（駐美代表處提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 111年7月2日
行政院政務委員鄧振中（右2）美東時間6月30日拜會美國副貿易代表畢昂奇（左2），商談台美21世紀貿易倡議下階段的進行。左1為美國在台協會經貿商務總監洪士杰，右1為駐美代表處經濟組長胡啟娟。（駐美代表處提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 111年7月2日
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（中央社記者江今葉華盛頓1日專電）行政院政務委員鄧振中拜會美國貿易代表署（USTR），商談台美21世紀貿易倡議下階段的進行。他也於日前和美國商務部長雷蒙多視訊，雷蒙多表示盼與台灣發展更多商業關係。

鄧振中日前因為在墨西哥確診，只能以視訊方式參與台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）6月27日在USTR召開的首次會談。不過鄧振中康復後仍飛抵華府，昨天親自前往USTR拜會美方主談人、副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）。

鄧振中今天向媒體表示，雖然日前已經和USTR有過很長的會議，也商談許多議題，但還是希望能藉由親自拜會，確認當天討論情況，並商議下階段如何進行，讓倡議能更具體化、更好地往前推動。

鄧振中表示，此行相當有收穫，可以感受到美國政府在推動台美經貿關係的熱心度，有清楚的目標與具體作為以確保雙方關係將來可長可久發展，他也向美方不同單位表達台灣有意願與美國充分配合，希望早日獲得成果，盡快讓倡議能化為具體成果。他也期望將來台美能簽署協定，讓雙邊關係建立在具體的基礎之上。

至於貿易倡議的進度，鄧振中指出，美國政府正在徵詢公共意見，在未來數週會跟美方保持密切聯繫，希望在一切條件合適的情況下早日啟動正式談判。

他也透露，台灣一直積極向美方轉達展開雙邊貿易協定（BTA）協商的意願，現在是台美關係最為正面的時候，還有美國國會的強力支持。他與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）5月在泰國曼谷利用亞太經濟合作會議（APEC）部長會議舉行場邊會談時也向她提起，戴琪當時表示有可以提升雙邊關係的具體作法，隨後台美於6月1日同步宣布推動21世紀貿易倡議。

談及台美啟動貿易倡議，鄧振中表示，過去很多談判都是在美方要求下解決問題，但台美貿易倡議架構是平等基礎，目標很清楚。協定談判若能順利進行，台美將來將有穩定的法律基礎，讓雙方產業、非政府組織能在此基礎上發展，他樂觀看待，能有機會參與也感到非常榮幸，貢獻心力，讓事情順利完成。

雖然台美已經啟動貿易倡議，但鄧振中表示，仍希望能參與美國印太經濟架構（IPEF）運作。但因為IPEF仍在具體化過程，目前也沒有很多內容文件，因此會先專注精神在貿易倡議，希望能快速往前推動，他相信這對未來台灣參與IPEF會有所幫助。

鄧振中原本預計率領台灣「選擇美國投資峰會」（SelectUSA Investment Summit）代表團訪問華府，雖然因為確診最後未能出席相關活動，但由於台灣是連續4屆國際參與的最大團，環球晶圓也宣布將在德州投資，雷蒙多（Gina Raimondo）特別安排與鄧振中會談。

鄧振中轉述，雷蒙多對台灣展現對美國的高度興趣表達感謝之意，也希望與台灣發展更多商業關係。他則向雷蒙多表示，台灣不管在供應鏈、投資等方面都與美國關係密切，樂見台灣企業界在美國的重大投資。

他表示，兩人會談氣氛良好，可以充分感受到雷蒙多對台灣企業界的重視，也期望見到台美政府共同合作，「這是很好的對話」。（編輯：林憬屏）1110702

行政院政務委員鄧振中日前與美國商務部長雷蒙多舉行雙邊視訊會議。鄧振中轉述，雷蒙多對台灣展現對美國高度興趣表達感謝，希望與台灣發展更多商業關係。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年7月2日
行政院政務委員鄧振中日前與美國商務部長雷蒙多舉行雙邊視訊會議。鄧振中轉述，雷蒙多對台灣展現對美國高度興趣表達感謝，希望與台灣發展更多商業關係。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年7月2日
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