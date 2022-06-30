台美關係互動熱絡 江啟臣：盼轉化為具體成果

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北30日電）立法院外交及國防委員會組團正在美國訪問，率團的國民黨召委江啟臣今天表示，台美關係近年互動熱絡，期盼獲得更大助力，轉化為具體成果。

江啟臣一行今天持續進行國會拜會，也到雙橡園聽取駐美代表處處務簡報及視察駐美國代表處軍事代表團，拜會美國在台協會（AIT）華盛頓總部。

江啟臣今天透過臉書發文表示，政府總以「堅若磐石」形容台美關係。他指出，但要轉化為具體的成果，還需要更大的助力。他舉例，包括爭取許久的「印太經濟架構」（IPEF）未能加入，改以「台美21世紀貿易倡議」替代；軍事安全方面，不少過去談定的軍購項目被取消，取而代之的是以「不對稱戰力」為框架的軍事採購，具體項目有何轉變，是否符合國軍軍備需要，也有待台美雙方敲定。

江啟臣表示，這次到訪雙橡園，聽取處務簡報，除既有的領務、政治、國會、經濟等單位外，今年新成立的退輔組也說明上半年在美推動業務成果。訪團隨後也前往駐美代表處軍事代表團視察，瞭解軍事代表團的工作情形。

江啟臣指出，後備戰力強化是國防建軍要務，全民防衛動員署已成立，國防部應積極推動深化與美國國民兵合作交流，促成台美間更多共同軍事訓練合作機會。

除拜會美國在台協會華盛頓總部，江啟臣表示，今天一早也拜會聯邦眾議員克萊恩（Ben L. Cline），克萊恩雖未曾造訪過台灣，但多次連署友台議案。（編輯：郭無患）1110630