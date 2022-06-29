台美21世紀貿易倡議啟動 蔡英文：這是重要突破

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北29日電）台美21世紀貿易倡議日前已在華府召開首場會談，總統兼民進黨主席蔡英文今天說，這個倡議的順利啟動，不僅是台美經貿關係的重要突破，更期待透過後續談判，具體深化台美雙邊的貿易關係，達成高標準且具發展前瞻的貿易協定。

民進黨今天召開中常會，邀請中華經濟研究院WTO及RTA中心副研究員兼副執行長顏慧欣專案報告「台美21世紀倡議對台灣經貿策略轉型之意涵」。

顏慧欣表示，美國貿易代表署（USTR）在今年3月就已經在報告中點名，台灣是美國亞太區域的民主盟友及貿易夥伴，「台美21世紀貿易倡議」就是在落實美國的政策規劃，為美國拜登政府雙邊方案最佳級別。

顏慧欣也認為，台美經貿的新模式，已經從過去台灣所熟悉著重「降關稅」的自由貿易協定（FTA），轉變成拼圖式的議題談判模式，更重要的是以「可信賴技術、市場經濟」等新元素跟台灣與各國推動新經貿聯盟。

顏慧欣指出，21世紀倡議前提是美國認定台灣是重要的經濟安全夥伴。美國不只有跟台灣採用這樣的會談方式，包括沒有簽署FTA的英國、歐盟也是類似的做法，台灣在這過程中，針對目前國際重要經貿議題，也可以透過台美倡議參與未來規則的制定（rule maker），獲得發言權。此外，台灣也可以納入美國先進產業的供應鏈中，在還未加入印太經濟架構前，有實質參與。

民進黨發言人周江杰會後轉述蔡英文談話指出，這幾年來，全球經濟情勢因為美中貿易戰，以及疫情的影響，產生相當大的變化，更凸顯半導體產業在全球供應鏈的關鍵地位。台灣在民主自由體制下，全民一心團結防疫，不但守住了經濟發展、科技產業優勢，更迎來轉型的黃金機會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔡英文感謝政府團隊，包括政委鄧振中、駐美代表蕭美琴，所有成員的共同努力，讓這項重要的倡議就此啟動。這個倡議的順利啟動，不僅是台美經貿關係的重要突破，更期待透過後續談判，具體深化台美雙邊的貿易關係，達成高標準且具發展前瞻的貿易協定。

蔡英文說，台灣是一個高度依賴貿易的國家，樂於貢獻自己的力量，更願意與所有民主國家的盟友，共同維護民主自由與公平貿易的價值。這項倡議也將深化台美在印太區域的經濟合作。未來，政府也將持續努力，讓台灣的經貿繼續大步向前邁進。（編輯：蘇志宗）1110629