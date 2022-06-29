台美貿易倡議 戴琪：盼在關鍵領域達高標準成果

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國貿易代表戴琪28日談到美台21世紀經貿倡議時表示，美台正在制定具體、有意義方式，以強化雙邊貿易與投資關係。（圖取自twitter.com/AmbassadorTai）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江今葉華盛頓28日專電）美國貿易代表戴琪今天談到美台21世紀貿易倡議時表示，美台正在制定具體、有意義方式，以強化雙邊貿易與投資關係。未來的步驟包括探索並商定談判路線圖，以便能在關鍵領域達成高標準承諾與成果。

美台21世紀貿易倡議 台美21世紀貿易倡議是什麼？ 台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。 倡議針對11項議題，包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業與非市場經濟。 首次會議預定2022年6月27日當週在美國華府舉行。 看更多 關閉 （U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）首場會談昨天在美國貿易代表署（USTR）召開。出席者包含以視訊參與的行政院政務委員鄧振中、駐美代表蕭美琴，美方由副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）率官員與會。

4個多小時會談中，雙方重申將制定具體途徑以深化美台經貿關係，並約定在不久將來召開更多會談。駐美代表蕭美琴會後接受媒體訪問時表示，4個多小時的對話非常廣泛，包括美方要求的法定流程，與利害相關者進行對話。

戴琪（Katherine Tai）今天在「選擇美國投資峰會（selectUSA Investment Summit）發表演說也提到美台剛召開的貿易倡議。

她表示，美台正在制定具體、有意義的方式，以強化美國與台灣的貿易與投資關係。這種關係是植基於共同價值，以及為美台勞工與企業促進包容性經濟成長的共同承諾。在昨天的會談之後，接下來的步驟包括探索並商定談判路線圖，以便能在關鍵領域達成高標準承諾與成果。

戴琪也談到美國總統拜登（Joe Biden）日前宣布的 印太經濟架構 IPEF小百科 印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）由美國總統拜登2021年10月在東亞峰會提出，目的是填補美國在2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP）後，與印太地區交往的缺口。 架構內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題，具體細節尚待公布。 看更多 關閉 （IPEF）。她指出，拜登政府致力於和印太區域的合作夥伴進行經濟往來，印太經濟架構包括來自該區域的13個合作夥伴，她也曾召開一次印太經濟架構貿易部長會議，討論貿易支柱。

在談到貿易支柱方面，戴琪表示，將努力就勞工、環境、數位經濟與新興技術、貿易便利化、農業、競爭政策、透明度與良好監管實踐與發展和經濟合作等領域進行談判。

對於首場台美貿易倡議會談，行政院經貿談判辦公室透過新聞稿指出，此次會議最主要目的，是由雙方貿易首長聽取台美雙方對貿易倡議具有關係的人士以及團體，對深化台美經貿關係的意見，並交換意見。會中台美雙方各相關團體闡述對未來台美經貿架構內容的看法，並與雙邊官員交換意見，同時期盼倡議目標能夠早日達成。（編輯：陳政一）1110629