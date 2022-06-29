台美貿易倡議首次會談 龔明鑫：好的開始

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國發會主委龔明鑫表示，27日召開的台美21世紀貿易倡議首次會談是好的開始，台美貿易合作往前一步。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年6月29日

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（中央社記者江今葉華盛頓28日專電）國發會主委龔明鑫今天表示，台美21世紀貿易倡議召開會談是好的開始，台美貿易合作往前一步。此趟赴美與美國國務院、商務部與美國企業、專家學者交換意見，相信有助未來合作。

龔明鑫此次率團參加由美國商務部主辦的「選擇美國投資峰會」（SelectUSA Investment Summit）。他今天在結束活動後，和台媒分享此行成果。

他首先表示，此行正好碰上美台21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）舉辦首場會談，雖然因有行程未能參與，但會談順利，這是好的開始，從機制面來看，台美貿易合作往前走一步。

至於SelectUSA活動，他指出，台灣今年有265人與會，是連續第4次參與活動的最大代表團，顯示台灣企業的支持。今年的SelectUSA與往年有所不同，針對不同專業分成數個團，各團也在抵達華府前，各自前往全美各地訪問，深入了解美國產業發展狀況並互相交流。

龔明鑫此次率領的是下世代通訊代表團（NextGen Telecom Delegation），主要是因應5G產業，特別走訪矽谷、西雅圖等美國通訊領域重鎮，除了參訪新創機構外，也拜會谷歌（Google），微軟（Microsoft）與亞馬遜子公司（AWX），就相關技術未來合作、研發中心、人才培養等議題交換意見。

在抵達華府後，龔明鑫出席智庫演講並與專家學者交換意見，說明台灣國內產業發展、經濟現況，並了解他們對台美發展相關議題的觀點。

龔明鑫也與美國商務部國家電信暨資訊署（NTIA）針對網路基礎建設交換意見。他表示，美國幅員廣大，目前仍有近3000萬人無法順利上網。台灣過去發展寬頻基礎建設、提供偏鄉兒童平板電腦，避免數位落差，台灣的經驗與設備技術可供美國參考。透過這次SelectUSA活動深入了解美國政策並與美國企業交流，相信對台灣未來合作方向有很大幫助。

此外，龔明鑫也與美國國務院、商務部與企業代表、專家學者會談，雙方針對關心的議題交換意見。美方對台灣經濟安全問題十分關注，關切台灣在面臨中國挑戰與壓力時的因應，台灣代表團也向他們說明台灣的看法與立場，專家學者也提供相關建議。（編輯：韋樞）1110629